山下美月、現場への粋な差し入れ公開「理由が可愛い」「ナイスアイデア」と話題に
【モデルプレス＝2025/11/28】元乃木坂46で女優の山下美月が11月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。撮影時の差し入れを公開し、話題が集まっている。
【写真】元乃木坂人気メン「ナイスアイデア」と話題の差し入れショット
◆山下美月、撮影時の差し入れを公開
山下は「毎年ポケモンミスドを食べたいから差し入れしてる」とつづり、写真を投稿。たくさんの箱の中にぎっしりと詰まったドーナツと「山下美月様よりミスタードーナツの差し入れを頂きました！」と書かれた紙も飾られている。
◆山下美月の投稿に反響
この投稿に「自分が食べたいからって理由が可愛い」「みんな嬉しくなるやつ」「ナイスアイデア」「食べたくなる」「センス輝く差し入れ」「気配り上手」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】