人気アイドル集結「IDOL RUNWAY」2026年3月開催決定 乃木坂46・FRUITS ZIPPERら第1弾出演者発表
【モデルプレス＝2025/11/28】人気の女性アイドルグループが集結するイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」が、2026年3月15日、国立代々木競技場 第一体育館にて開催することが決定した。
【写真】ふるっぱーら人気アイドルがランウェイ＆ライブ 25年開催時の華やかステージ
東京ガールズコレクションが協力する「IDOL RUNWAY COLLECTION」が、再びパワーアップして2026年3月15日に開催決定。この度、出演者第1弾として、ライブステージに乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、高嶺のなでしこの出演が決定した。なお、乃木坂46の出演メンバーは予告なく変更となる場合あり。（modelpress編集部）
・イベント名称：CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC
・日時：2026年3月15日（日）開場 11：00／開演 12：00／終了 16：00（予定）
・会場：国立代々木競技場 第一体育館（〒150−0041 東京都渋谷区神南2−1−1）
・アーティスト：乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、高嶺のなでしこ 他
◆「アイドルランウェイ」2026年も開催決定
