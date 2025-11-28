辻ちゃん長女・希空（のあ）、弟・昊空（そら）くん手作りの誕生日ケーキ公開「プロみたい」「一生懸命さが伝わる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/28】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟の昊空（そら）くんが手作りした誕生日ケーキを公開した。
【写真】18歳辻ちゃん長女「プロみたい」弟の手作りケーキ
希空は「そっちゃんが私の誕生日の為にケーキを作ってくれました…可愛い」と記し、両手を顔の横で広げた昊空くんと手作りケーキの写真を投稿。おしゃれにデコレーションされた「レアチーズケーキ」は「美味しかった」とつづり、「ひとりで一生懸命作ってくれてありがとうだいすき」と感謝を伝えている。
この投稿に、ファンからは「上手すぎる」「プロみたい」「仲良しで素敵」「一生懸命さが伝わる」「優しさが溢れてる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
