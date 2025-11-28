駅弁が、空を飛ぶ!?

駅弁の製造・販売を手掛ける淡路屋は2025年11月27日、代表商品「ひっぱりだこ飯」をモチーフとした新商品、オリジナル凧「ひっぱり凧（ひっぱりだこ）」を12月4日に発売すると発表しました。

【画像】「ひっぱりだこ飯」の凧を見る（7枚）

商品は、「ひっぱりだこ飯」の写真をそのまま大きくプリントしたデザインです。壺の形状や質感、色合いが忠実に再現されており、糸に引かれて空を舞う姿が、まさに“ひっぱりだこ”なのだそうです。

淡路屋は年末年始に家族や友人と楽しむ玩具としてのほか、「常温で日持ちを気にせず持ち運べるお土産」としても提案しています。なお、商品は大判で陳列に適さないため、通常の店頭販売は行われず、淡路屋オンラインショップと、事前予約による「店頭おとりおき」での販売となります。

価格は税込み1980円。凧本体のサイズは縦83cm×横66cmで、50mのたこ糸が付属します。淡路屋は使用に際し、「電線や道路、空港周辺などの危険な場所や使用禁止区域では決して揚げないでください。各自治体が定める条例・規則および注意事項を必ずご確認のうえ、安全にご利用いただきますようお願い申し上げます」としています。