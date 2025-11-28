26日午後、香港郊外の大埔（タイポー）で発生した高層団地火災。瞬く間に延焼し、夜空の下で複数の棟が真っ赤な炎に包まれる様は、日本にも大きな衝撃を与えた。27日朝までに炎の勢いは峠を越えたものの、28日午前0時時点での死者は消防士1人を含む83人、病院に搬送された負傷者は消防士11人を含む76人。行方不明者数が一時は270人超と発表されたこともあり、死者の数は今後も増えると見られている。香港当局は27日未明に工事関係者3人を逮捕するなど出火原因の究明を急いでいるが、一体なぜこれほどの大火災となったのか。

【写真】窓の外に発泡スチロール？ 以前から「工事と管理のトラブル」を報告していた団地住人のSNS投稿

パニックに陥った住人たち

火災が発生した「宏福苑」は30階超の高層住宅8棟から成る分譲団地。居室数は1984室、居住者数は推定約4700人のいわゆるマンモス団地である。そのうちの1棟、宏昌閣の外側下部から出火したという通報が相次いだのは、26日午後2時50分ごろのことだった。

26日、香港郊外で発生した未曾有の大火災

風に煽られた炎が上部へ燃えひろがる様はまるで炎の柱のよう。勢いを増した炎は瞬く間に延焼し、発生時は3級だった火災警戒レベルが1時間足らずで4級、午後6時22分に最上位の5級に引き上げられた。消防と救急の計800人近くが現場に急行したが、建物内部が異常な高温となり消防士に死者が出るなど突入が困難を極めたため、最終的には7棟が猛火に包まれた。

夜空の下で赤々と燃える団地の脇には、パニックに陥った住人たちの姿があった。「家族と電話がつながらない」と泣き叫ぶ人、家族と築いた城が焼け落ちる様を呆然と見上げている人、家族の名前を書いた紙を掲げて歩き回る人、複数の避難所を巡って家族を探し続ける人――。

27日明け方には無惨に焼け爛れた現場となおもくすぶる炎が確認され、その後も消火作業と救出活動が続いた。午後6時45分には宏道閣の上階から新たに男性が救出されたが、数時間後には別の棟から炎と黒煙が上がった。消防処が消火作業の「ほぼ完了」を宣言したのは28日未明のこと。死傷者は火の勢いが強かった2棟に集中し、生存者は複数の棟に分散していたという。

原因は「竹の足場」ではない？

すでに報じられている通り、宏福苑では大規模修繕工事が行われており、8棟は竹の足場と防護ネットなどで覆われた状態だった。

「竹棚」「搭棚」と呼ばれる竹の足場は、軽量・低コスト・道幅が狭い場所でも設営可能といった利点から、香港では公的な規則を定めた上で一般的に使用されている。ナイロン製の紐を使い人力で組み上げる職人技でもよく知られているが、火災発生当初から「延焼の主要因」とする向きがあった。

だが、そもそも竹が使用されている理由はその燃えにくさにある。火災発生翌日の現場を見ても、竹棚は多くの箇所で燃えていない。香港天文台の元所長・林超英氏は27日のSNS投稿で「竹棚に罪はない」と主張し、竹の足場に焦点が当てられている現状に疑問を呈した。

問題は竹棚に付属する別の用具だった可能性があるようだ。香港警察は27日未明、修繕工事を請け負った業者の取締役2人と技術コンサルタント1人を過失致死の疑いで逮捕。追って開かれた香港当局の会見などでは、建物の外壁から発見された防護ネットや防護フィルム、防水シート、ビニールシートなどに、防炎基準を満たしていないものがあるとの疑いが明らかになった。

延焼を逃れた棟では、エレベーターホールの窓が燃えやすい発泡スチロールのシートで覆われていたことも確認された。香港当局は、炎上した他の棟も同様であれば、炎が急速に広がる一因となった可能性があるとした。

発泡スチロールと防護ネット

宏福苑管理委員会の委員長は香港メディアに対し、この発泡スチロールのシートが8棟の居室すべての窓に貼られていたことを認めた。住人のSNSグループに投稿された写真にも、養生テープが貼られた窓の外に薄い発泡スチロールのシートがあり、その外側が竹の足場と防護ネットで覆われている様子が写っている。さらに28日未明には、消防処も複数の棟で発泡スチロールのシートが見つかったことを公表した。

発泡スチロールのシートが貼られていた理由は、外壁工事で生じた破片による窓の破損防止だったが、委員長によれば、防炎基準に関する証明書は提出されていない。防護ネットについては、請負企業が「試験実施済み」を主張したという。

防炎基準を満たしていない防護ネットの使用は、かねて多くの建築専門家たちが警鐘を鳴らしていた。防炎基準を満たすものより安価なため、多数の現場で使用されているという。宏福苑については、専門家の1人が「消防処にメールで投書していた」と発言したことも注目されているほか、足場に塗料などを放置していたのではないかという指摘もある。

別の専門家は、建物の「十字型」と呼ばれる構造により、換気口とエレベーター経路に垂直の空間が存在することを指摘した。これが熱風と濃煙を運ぶ煙突となり、温度上昇と延焼速度を加速させた可能性があるという。加えて香港ではここしばらく、乾燥と強風などによる火災警戒警報が絶えず発令されていた。

火災前から発生していたトラブル

住人のSNSグループは大規模修繕工事を巡るトラブルを報告・検討する場でもあった。この修繕工事はそもそも、住人たちにとって大きな悩みの種だったのだ。

「高額過ぎる大規模修繕費用に住人激怒」と報じたのは、2024年7月に香港TVBテレビで放送されたレポート番組「東張西望」である。大規模修繕費用を3億3000万香港ドル（約66億円）とした管理委員会は、8棟の全室に対し16万〜18万香港ドル（約320万〜360万円）の負担を決定。「半年間で6回に分けて支払え」とする通知を“突然”出していた。

住人たちによる猛抗議の末、管理委員会を再編成して金額を見直すことになったが、次には修繕工事についてのトラブルが発生。住人のSNSグループでは、現場作業員の喫煙なども報告されていた。

この吸い殻が火元ではないかという指摘もあるが、現時点では確定していない。また「8棟の修繕工事を一度に実施するべきではないと意見を言っていた」という住人の証言も一部メディアで報じられている。

カネと政治の“厄介な話”

焼け出された住人たちへの救援は官民総出で行われているが、避難先住宅の治安に対する不安の声なども見受けられる。3カ月後の旧正月を前に何もかも失うという現実も深い絶望につながっており、メンタル面のケアも急務だ。

「宏福苑」は政府の補助金付きで販売された中・低所得者向け住宅のため、住人たちがどのように生活を立て直すのかなど、今後の問題は山積している。たとえ出火原因が判明しても、住人たちの不安と絶望が払しょくされるとは言い難い。

27日午前、逮捕されたうちの1人は裁判所で詐欺罪1件について有罪を認め、仮釈放された。起訴内容によれば、偽造した他社の見積書を入札案件で使用し、十数件の落札に成功したという。

管理委員会の顧問だった地元選出の区議員が、修繕工事計画における事実上の“推進役”だった事実も掘り返された。高額な修繕工事費用への理解を求めた経緯などから、請負業者の選定に関与したという疑惑も生じ、区議員の所属政党が否定声明を発表する事態となっている。

火災と周辺事情に対する高い関心を受け、汚職専門捜査機関の廉政公署（ICAC）は27日、修繕工事計画に何らかの汚職が存在する可能性を探るとして特別捜査班を立ち上げた。先に香港警察と消防処は合同体制を取り、火災を刑事事件として捜査する方針を示している。

カネと政治に絡む厄介な事件も発覚しかねないこの大火災、“完全鎮火”には当分至らないようだ。

