北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督（53）が11月23日、自身のInstagramを更新し、本契約のために訪れた新入団選手たちとの集合写真を公開した。投稿では「来年は絶対の絶対の絶対にリーグ優勝、日本一を取るばい！！」と強い決意をつづり、家族や裏方への感謝の思いも伝えている。

公開された画像には、ホテルのラウンジ階段に並んだ新入団選手と家族、球団関係者の姿が写されている。スーツ姿の若い選手たちの表情は引き締まり、上段には保護者の笑顔も並ぶ。新庄監督は中央に立ち、全員がライトに照らされた華やかな空間で、新たな門出の瞬間を共有している。

この投稿には、Instagramユーザーから「いつも裏方さんや、選手のご家族様にも感謝を忘れないツーさん 来シーズンこそツーさんの胴上げだぁ」「いい写真ですね またこの中からがたしゅーみたいにルーキーで活躍する選手が出てくるかも、思うとワクワクします」「新庄監督の周りにちゃんと感謝の言葉を伝えるところ本当に尊敬しています」「ツーさん いつもいつも最高ーーーー」といった声が寄せられている。