井桁弘恵、金髪への“衝撃イメチェン”ファンどよめく「え!!!びっくり」「新鮮でめっちゃいい」「可愛すぎだろぉ」 今年“2度目”の大変身
俳優の井桁弘恵（28）が27日、自身のインスタグラムを更新。「NEWイゲタ」とつづり、金髪姿の“激変ショット”をお披露目した。
井桁は、4月末にも「髪を切りました!!ばっさり!!!」と大胆にイメチェン。胸の下あたりまであったロングスタイルから一変、あご上のショートボブ風スタイルとなり、「切るまでは不安でうだうだしていましたが、切ると気分もパッと晴れてスッキリしました」と心境を明かしていた。
“今年2回目のイメチェン”では、黒髪から金髪へ。気分転換なのか、役作りのためなのか詳細は不明だが「期間限定」としている。
“印象ガラリ”な井桁のニューヘアに、ファンからは「うひゃ〜〜！」「イゲが金髪」「え!!!びっくりです そして、可愛い」「おぉぉぉぉ金髪新鮮でめっちゃいい!!!」「ビックリしたけど、似合う！」「可愛すぎだろぉ」「ヤンキーな感じもイケるネ」「カッコいい」「眼福です」などと、絶賛コメントが相次いで寄せられている。
