【全2回（前編／後編）の前編】

大ブレイク女優に突如降って湧いた訴訟トラブルに業界の注目が集まっている。勢いに乗る新興事務所が、こわもての大手芸能プロを相手に約束した報酬の支払いを打ち切り、逆に裁判を起こされたのだ。芸能界の勢力図を塗り替えるやもしれぬ、騒動の意外な真相とは。

【写真を見る】「セクシーすぎ」“美背中”を大胆に露出した「今田美桜」

今年、最もブレイクした女優に挙げられる今田美桜（28）の無双ぶりについて、スポーツ紙の芸能デスクがこう語る。

「9月に放送終了したNHKの朝ドラ『あんぱん』のヒロイン役で国民的な人気を得たのに続き、年末のNHK紅白歌合戦の司会にも初抜てきされました。いまや“旬の女優”として、各テレビ局からオファーが殺到し、快進撃は来年も続くとみられています」

そんな飛ぶ鳥を落とす勢いの今田を巡って現在、不穏な騒動が持ち上がっていると明かすのは、民放キー局の幹部だ。

「彼女の所属事務所『コンテンツ・スリー』が訴訟トラブルの渦中にあるというのです。今年6月、大手芸能プロ『ケイダッシュ』グループの田辺音楽出版が同社を相手取り、約3億円に上る報酬支払いを求めて提訴したといいます。しかもその請求額は、今田が稼いだCM出演料に関わるものだというのです」

川村会長の右腕

田辺音楽出版は音楽著作物の管理やマネジメント業務などを行う芸能事務所で、設立は1977年。今年7月に亡くなったケイダッシュの川村龍夫会長（享年84）が長く代表を務めた。田辺の名前が付いているのは、川村会長が副社長を務めた田辺エージェンシーの出資で設立された経緯からだ。

同社と今田の事務所との接点は8年前にさかのぼるといい、

「水野英明代表（47）が2007年に創業したコンテンツ・スリーは、もともと映像制作やアニメ事業などを手がける会社でした。転機となったのは16年、今田が19歳の時に地元・福岡から上京し、同社に所属したことです。ただ当時のコンテンツ社は芸能プロダクションとしての実績は皆無に等しく、今田を売り出すノウハウを持ち合わせていなかった。そこで水野代表が頼ったのが、田辺音楽出版の役員を務めるS氏だったのです」（前出の民放キー局幹部）

事情を知るプロダクション経営者によれば、

「S氏は“川村会長の右腕”と呼ばれた実力者で、テレビ局を中心に幅広いコネクションを有しています。元AKB48のタレント・指原莉乃（33）などからの信頼も厚く、湘南美容クリニックのCMに初めて旧ジャニーズタレントを起用した実績も持つ。その彼に水野代表が今田の売り込みを相談し、両社が彼女のマネジメント業務に関する提携契約を結んだのが17年でした」

「CM出演料の3割を支払う」という契約

この時、対価（報酬）として「今田のCM出演料の3割を田辺音楽出版に支払う」との取り決めが交わされ、翌18年には契約書も作成されたという。

テレビ番組やドラマ、映画出演時の報酬を受け取らない内容となったのは、

「S氏などの働きかけによって取ってきた仕事のすべてに対価を求めると、まだ経営体力が脆弱（ぜいじゃく）だったコンテンツ社にとって重い負担となることは目に見えていたからです。田辺側としては“自分たちの営業努力でテレビなどへの露出が増えれば、自然とCMオファーへとつながる。対価はその時になってから受け取ればいい”と、ある種の成功報酬のような形を取ったそうです」（前出のプロダクション経営者）

業務提携の成果はすぐに現れる。S氏の尽力によって17年、今田は篠原涼子主演の月9ドラマ「民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜」（フジテレビ系）に出演。翌年には出世作となった「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」（TBS系）で主要キャストの一人を務めた。

「“新興の小さな事務所のタレントがなぜ？”と不思議に思う関係者も」

その後も、19年放送の「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズ（テレ朝系）や、20年放送の「半沢直樹」シリーズ（TBS系）といった話題作に立て続けに出演し、彼女の知名度は急上昇していく。

「いずれもS氏や田辺音楽出版のプッシュによって獲得した仕事だったといいます。実は代表作となった『あんぱん』でも、裏方としての貢献がありました。今田はオーディションによって、漫画家で絵本作家のやなせたかし氏（享年94）の妻・暢役を勝ち取りましたが、そこに至る交渉などの役割をS氏が担っていたそうです」（前出のプロダクション経営者）

業界内でも、コンテンツ社と田辺音楽出版の協力関係は広く知られていたと話すのは、独立系の大手芸能プロの幹部だ。

「トントン拍子に売れていく彼女の姿を見て、“新興の小さな事務所のタレントがなぜ？”と不思議に思う関係者は少なくありませんでした。けれどケイダッシュグループがサポートしていると分かり、多くの人が納得したのです。中でもS氏のキャスティング力には定評があったので、“彼女はもっと伸びる”と、ネクストブレイク候補の一人と目されるようになりました」

昨年から支払いが滞り始め……

とはいえ、周囲からはウィンウィンに見えた両社の関係にも変化が訪れる。

当初、CM出演料は広告代理店から田辺音楽出版に支払われた後、コンテンツ社へと振り込まれていた。しかし21年以降、水野代表の要望で代理店とコンテンツ社の直接契約の形に移行。そのため、田辺側はCM契約の詳細を知るすべを失うことになった。

「訴訟に発展する端緒となったのが、昨年8月です。コンテンツ社が“提携契約は年内で終了する”との通知を田辺側に送ってきたのです。事前に相談もない突然の通告でしたが、実はそれ以前から、田辺側の不信感は膨らんでいたといいます。というのも、今田が『あんぱん』のヒロインに決定した昨年2月ごろから対価の支払いが目立って滞り始めたのです」（前出のプロダクション経営者）

「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載