　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.27　5.12　6.93　5.91
1MO　9.16　5.52　7.44　6.13
3MO　9.42　5.81　7.87　6.50
6MO　9.58　6.05　8.24　6.88
9MO　9.61　6.23　8.42　7.13
1YR　9.65　6.40　8.57　7.32

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.37　7.20　6.28
1MO　8.08　7.73　6.52
3MO　8.51　8.36　6.84
6MO　8.95　8.85　7.09
9MO　9.19　9.15　7.25
1YR　9.35　9.37　7.36
東京時間10:12現在　参考値

　ドル円の１週間ものは８．２７％付近までやや上昇しているものの、最近のレンジ内を維持しボラティリティの変化は限定的。来月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に向けて模様眺めムードが強い。

MINKABU PRESS