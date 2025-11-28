通貨オプション ボラティリティー ドル円一週間ものは模様眺めが続く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.27 5.12 6.93 5.91
1MO 9.16 5.52 7.44 6.13
3MO 9.42 5.81 7.87 6.50
6MO 9.58 6.05 8.24 6.88
9MO 9.61 6.23 8.42 7.13
1YR 9.65 6.40 8.57 7.32
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.37 7.20 6.28
1MO 8.08 7.73 6.52
3MO 8.51 8.36 6.84
6MO 8.95 8.85 7.09
9MO 9.19 9.15 7.25
1YR 9.35 9.37 7.36
東京時間10:12現在 参考値
ドル円の１週間ものは８．２７％付近までやや上昇しているものの、最近のレンジ内を維持しボラティリティの変化は限定的。来月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に向けて模様眺めムードが強い。
