女優の北川景子（39）が27日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。大好きだというテレビ番組を明かす場面があった。

VTRで放送作家の野々村友紀子氏から「スタッフさんに聞いたんですけど、北川さん、この番組がお好きって」と振られ、北川は「そうなんです」と打ち明けた。

「面白いなと思って。どうしても出たくて。今回お願いをしてきました」「自ら」と笑顔で告白。「夫（DAIGO）もたぶん1度お世話になっていて。その時の回も見たんですけど、凄い面白くて。凄いじゃないですか。皆さんのトークが。あの中に入ってみたいなと思いまして」と言い切った。

スタジオでVTRを見た出演者らは「えーっ？」「うそ！」と仰天。そうして北川が実際に登場すると「うれし〜！」「しばらくじろじろ見ます」と大興奮だった。

タレントの指原莉乃からこの番組が好きと改めて問われた北川は「本当に面白いっていうか、本当にスターばっかりじゃないですか」と絶賛。「もう凄い方々のトークがもう面白すぎて。あっという間にいつも終わる」と言い、「夫も“今この番組が一番凄い、本当に。とんでもない百戦錬磨の人たちがいっぱいいるから”って」「“楽しいよ、絶対出た方がいいよ”って」と話していたと回顧した。

お笑いタレントのいとうあさこは「逆に緊張してしゃべれねえ」と話して笑わせ、メンバーが再度「うれしい」と声をそろえると、北川は「本当にうれしいです。こちらこそ」と頭を下げた。