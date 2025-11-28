アメリカの首都・ワシントンで州兵2人が撃たれ、1人が死亡した事件をめぐり、トランプ政権は27日、「懸念対象国出身」の永住権保持者について、再審査を行うと発表しました。

この事件は26日、ホワイトハウス近くでパトロールにあたっていた州兵2人が男に銃撃され、1人が死亡したものです。

アメリカメディアによりますと、容疑者はアフガニスタン国籍で、アメリカ入国前にCIA＝中央情報局が支援するアフガニスタンの軍事部隊に所属していたということです。アメリカ軍がアフガニスタンから撤退するのに伴い、2021年にアメリカに入国したということです。

事件を受けて移民捜査局は27日、トランプ大統領の指示のもと、「懸念対象国出身のすべての外国人の永住権について、全面的かつ厳格な再審査」を実施すると発表しました。

アメリカメディアによりますと、対象となるのはアフガニスタンなど、政権がこれまでに国家安全保障上の懸念があるとして入国を制限していた19か国だとみられています。

また、国土安全保障省も事件を受けて、バイデン前政権下で承認されたすべての亡命申請を再審査しているとしていて、移民対策を厳格化する動きを強めています。