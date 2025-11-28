子育て中心の生活になると、自分の楽しみは後回しになってしまいますよね。特にお酒が好きな人は、飲めないことにストレスを感じる人もいるでしょう。そんなとき、夫が飲みに行く様子を見るとモヤモヤしてしまうようで……？ 今回は、ワンオペママが飲みに行く夫にモヤッとしている話をご紹介いたします。

飲みに行く夫にモヤッ

「子どもを妊娠してからお酒を飲まなくなり、卒乳後もほとんど飲むことはありません。夫の帰りが遅いので、もし子どもになにかあったときにお酒を飲んでいたら運転できないので、飲む気にもならなくて。とはいえ、元々はお酒が好きなので、よく飲みに行く夫を見てうらやましく思うんですよね。やっぱりワンオペ育児ってストレスが溜まるし、たまにはママだって気分転換したいのが本音です」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ お酒が好きな人にとっては禁酒はつらいですよね。仕事の付き合いだとしても、お酒を好きなだけ飲める夫を見るとモヤッとしてしまうでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。