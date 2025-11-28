新潟市東区で28日午前、停電が発生し、この影響で、新潟空港でも停電が発生、旅客ターミナルなどで停電しています。



東北電力ネットワークによりますと、28日午前10時25分現在、新潟市東区で、約300軒、関川村で約20軒が停電しています。停電の原因は調査中ということです。



新潟空港ターミナルビルの運営会社によると午前10時半時点で、管制塔、旅客ターミナル、貨物ビル、駐車場などで停電が確認されています。また一時、搭乗手続き（チェックイン）ができない状態となり、飛行機の乗降に用いるボーディングブリッジが稼働できず、乗降に影響が出ているといいます。





午前10時55分時点で商用電源は復旧し、チェックイン設備、ボーディングブリッジ、駐車場などの稼働が再開したということですが、停電の影響により、運航に乱れが出ているということです。日本航空新潟支店によると午前11時前に新潟空港から停電が解消された旨の連絡があったということですが、システムの復旧作業を行っているということです。日本航空では大阪で午前10時半に出発予定の伊丹ー新潟便の出発を見合わせていて、停電が解消されたことから現在は出発の準備を行っているということです。トキエアによると、雷の影響で発着が遅れた便はあったといいますが、停電時は上空に機体があったため停電による運航便の遅れはないということです。このほか、東区では、河渡新町で信号が停止し警察官が出動しています。管内では3か所の信号が停止していましたが、午前10時40分現在、2つは復旧しているということです。（28日午前11時更新）