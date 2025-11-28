スマホをちょっと固定したいをサッと解決。財布に入る極小三脚がセール中
スマホでの集合写真やビデオ通話。いい感じの角度で固定したいニーズはふとした瞬間にありますが、その場に三脚があるケースは極稀でしょう。
その課題、財布に収納できるカード型三脚「Pocket Tripod PROv2」が解決してくれるかも。
先行セールは11月まで開催されており、おトクなブラックフライデークーポンも文末で紹介してるので、ぜひチェックしてみてください。
財布に入るから常時携帯が叶う
「Pocket Tripod PROv2」の最大の特長がクレジットカードサイズであること。重量も11gしかないため、常に携帯できるのがポイント。もちろんバッグやポケットでも邪魔にならないのは言わずもがな。
小さすぎると華奢で破損が気になりますが、脚部フレームはレーシングカーでも御用達のカーボンファイバー製なのでご安心を。
数秒で展開、角度も調整しやすい
使用時は本体の半分をクルッと回転させ、折り紙のように左右の脚をたためばOK。直感操作で5秒もあれば完成するので、急いで使いたいシーンでも大丈夫。
そして角度調整がしやすいのも助かるポイント。重心位置には注意が必要ですが、最大105度まで倒せるので最適な画角が狙えます。
ちなみに接続部分は高グリップなTPU素材。圧力分散でケースやガラスへの負担は軽減されているそうですよ。
接続部はアダプターで8.0mm〜12.5mmの厚みに対応。機種変更やケースを替えても使い続けられます。
カメラ機材との連携も
1/4インチネジ穴も搭載しているので、三脚や一眼レフなどの本格機材にも活用OK。
映像をカメラ撮りつつ、同時にスマホを使って縦向きのSNS用コンテンツを作成したり、モニターにするのも便利そうですね。
ホールド力はかなり高めとのことで、スマホ以外にもカメラやライトを取り付けるといった使い方もできるそう。アイデア次第でいろいろ遊べそうなので、特にスマホでクリエイティブを楽しんでいる人にはオススメかも。
おトクな先行セールは終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
配布枚数：先着150枚（期間中1人1回まで使用可能）
クーポン利用期限：2025年11月30日（日）23:59
クーポン金額：1,000円OFF（支援金額5,000円以上）
適用サービス：machi-yaのみ
※複数クーポンの同時使用NG
※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。
※ CAMPFIREアカウントにログインした状態で上記バナークリックでクーポンが取得可能。未ログイン状態の場合はログイン画面に移動します。
Source: machi-ya, YouTube