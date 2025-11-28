STARTO ENTERTAINMENTが、完全無料の音声配信プラットフォーム『mimi-ni（ミミニ）』を11月27日に公開。また、Travis Japan初となるオリジナルポッドキャスト番組を12月3日18時より配信する。

同プラットフォームで配信されるポッドキャストでは、SpotifyやApple Musicなどの音楽配信サービスともシームレスにつながり、番組で流れた楽曲を番組再生画面からすぐに再生可能となる。

また、リスナーが番組にメッセージを送信できる“お便り機能”や、心が震えた瞬間をタイムスタンプ付きでシェアできる“推しどこシェア機能”など、オリジナルプラットフォームならではの機能も用意されている。

Travis Japanによるポッドキャスト番組は、メンバーのトークとともに、“音楽が聴けるポッドキャスト”として楽しめる内容となっている。さらに、初回配信に先がけて、11月27日から12月2日まで、毎日18時にメンバーリレー形式によるショートエピソードを先行配信する。

加えて、初回配信終了後の12月3日20時には、3rdアルバム『‘s travelers』のリリースを記念したmimi-ni限定特番も配信。アルバム収録曲をオンエアしながら、制作背景や楽曲にまつわるエピソードトークを展開する予定だ。なお番組タイトルは、初回配信時に正式発表される。

・Travis Japan mimi-niへコメント

mimi-niでは、音楽とメンバーの声を同時に楽しめる、新しいスタイルのサービスになっています。ポッドキャストでありながら楽曲がそのまま流れる仕様を生かし、より自然体の僕たちを身近に感じていただける時間になれば良いなと思います。

また、このサービスを無料で利用できる点も大きな魅力のひとつです。さらに今後は、STARTO所属のアーティストが次々と参加し、音声と音楽が融合した新たな世界が広がっていく未来も楽しみにしています。

“お便り機能”も特徴的で、皆さんからいただいたメッセージが番組に届く仕組みになっています。例えば「TJ Travis Japan 松田元太がもっと輝ける企画をお願いします！」といったリクエストをお送りいただくことも可能で、こうして皆さんからの声が届く仕組みがあるのも、とてもいいなと感じています。

“音楽が聴けるポッドキャスト”という全く新しい体験を、mimi-niを通して多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいです。

