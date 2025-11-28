KOSSのド定番レトロヘッドホン。ワイヤレスになってブラックフライデーに降臨
このスタイル、たまらん。
レトロなヘッドホンのアイコンといってもいいKOSSの「Porta Pro」。一見チープなヘッドホンですが、音質は確かなモノ。そのスタイルは長年変わらず、その筋の人たちに愛されています。
そのPorta Proのワイヤレスバージョンが、ブラックフライデーに降臨しています。
KOSS Porta Pro Wireless 2.0
14,117円
お値段は7％オフの1万4117円と、値引率は控え目ですが、めったにセールにならないので、これはチャンスです。
完全ワイヤレスになって携帯性バツグン
Porta Proのコンパクトさはそのままに、ワイヤレス仕様に。実はこの1つ前のモデルもワイヤレスだったのですが、短いケーブルがぶら下がっているデザインでした。
でも、これは完全ワイヤレス仕様。スッキリフォルムはPorta Proそのままです。
軽くてスタイリッシュ、かつ音質もいいヘッドホンをお探しの方は、一度試してみてはいかがでしょう。なお、ノイキャンはありませんのであしからず。
あ、そうそう。ハードケースが付属しているのもポイント。有線バージョンは巾着袋なので、ちょっと高級感ありますね。
有線バージョンもお買い得
実は、ケーブル接続仕様の本家Porta Proもセール中。
KOSS オープン型オーバーヘッドヘッドホン PORTAPRO
5,742円
こちらは12％オフの5,742円。有線でもいいよっていう方は、かなりオススメですよ。
