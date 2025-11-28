このスタイル、たまらん。

レトロなヘッドホンのアイコンといってもいいKOSSの「Porta Pro」。一見チープなヘッドホンですが、音質は確かなモノ。そのスタイルは長年変わらず、その筋の人たちに愛されています。

そのPorta Proのワイヤレスバージョンが、ブラックフライデーに降臨しています。

KOSS Porta Pro Wireless 2.0 14,117円 Amazonで見る PR PR

お値段は7％オフの1万4117円と、値引率は控え目ですが、めったにセールにならないので、これはチャンスです。

完全ワイヤレスになって携帯性バツグン

Image: Amazon

Porta Proのコンパクトさはそのままに、ワイヤレス仕様に。実はこの1つ前のモデルもワイヤレスだったのですが、短いケーブルがぶら下がっているデザインでした。

でも、これは完全ワイヤレス仕様。スッキリフォルムはPorta Proそのままです。

軽くてスタイリッシュ、かつ音質もいいヘッドホンをお探しの方は、一度試してみてはいかがでしょう。なお、ノイキャンはありませんのであしからず。

あ、そうそう。ハードケースが付属しているのもポイント。有線バージョンは巾着袋なので、ちょっと高級感ありますね。

有線バージョンもお買い得

実は、ケーブル接続仕様の本家Porta Proもセール中。

KOSS オープン型オーバーヘッドヘッドホン PORTAPRO 5,742円 Amazonで見る PR PR

こちらは12％オフの5,742円。有線でもいいよっていう方は、かなりオススメですよ。

