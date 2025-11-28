¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛSEVENTEEN¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÆüËÜ¸ø±é¤¬³«Ëë¡ª¡ÖËÜÅö¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
SEVENTEEN¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN¡Ù¤¬¡¢11·î27Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¢£¡ÖCARAT¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï9·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò½ä¤ë¸ø±é¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ç¡¢°¦ÃÎ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î4ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ10¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø[NEW_]¡Ù¤Ï¡¢SEVENTEEN¤¬¤¢¤é¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£¡Ö¿·¤·¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖNEW¡×¤Î¤¢¤È¤Ë¶õÇò¡Ê_¡Ë¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤Ë¹¤¬¤ëÆ»¤òÊâ¤¯»Ñ¤â¡¢SEVENTEEN¤¬¤¢¤é¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
ÆüËÜ¸ø±é½éÆü¤Ç¤¢¤ë11·î27Æü¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤é²ñ¾ì¤òËä¤á¤Ä¤¯¤¹CARAT¤ÎÀ¼±ç¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ¾¸Å²°¤ËÍè¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈCARAT¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£ËÁÆ¬¤«¤é¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿SEVENTEEN¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎCARAT¤ÎÁ°¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£CARAT¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø±é³«ºÅ¤Î³ÆÅÔ»Ô¤Ç¡ÖCARAT BUNKASAI¡×¤â³«ºÅÍ½Äê¡£¡ÖCARAT BUNKASAI¡×¤È¤Ï¡¢SEVENTEEN¤¬¹Ô¤¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢4ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥µー¥ÈÏ¢Æ°·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¸ø±é¤Ø¤Î»²²Ã¤òÌä¤ï¤º¡¢º£²ó¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï11·î27Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢RAYARD Hisaya-odori Park¡¢»°±Û¥é¥·¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Panel Capsule Machine¡¢RING TOSS¡Ê¤ï¤Ê¤²¡Ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ëÃæÉôÅÅÎÏ MIRAI TOWER¤ä¥ª¥¢¥·¥¹21¤Ç¤ÏSEVENTEEN¤Î¸ø¼°¥«¥éー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µµ²°Ë§¹¡¢Ìð¾ì¤È¤ó¡¢ºä³ÑÁíËÜçÔ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ¸µÌ¾Å¹¤È¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¡¢³¹Á´ÂÎ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
(P)&(C) PLEDIS Entertainment
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
SEVENTEEN OFFICIAL SITE
https://www.seventeen-17.jp/