『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2025』芸能部門を受賞した、お笑い芸人のはなわさんと智子さん夫婦。智子さんは中学時代の1つ先輩で、学校のマドンナ的存在だったという。

はなわさんが、初めて自身の家族の歩み、子育て哲学や経験を綴った著書『柔道3兄弟と天然ママと僕〜はなわの楽しい子育て〜』（徳間書店）を、11月22日「いい夫婦の日」に発売しました。

今年、結婚生活25周年を迎えたはなわさんに、これまで苦楽をともにしてきた家族について、インタビューマン山下が聞きました。

――奥様の智子さんは同じ中学校の1学年上の先輩だったそうですね。

はい。当時、嫁さんはバレーボールをやってたんですけど、ほかの中学校の生徒が練習を見にくるぐらいの人で…マドンナ的な存在だったんです。

それで、僕は柔道部だったんですけど、いつもバレー部の練習を見に行ってて、当時は「林さん」って呼んでたんすが、冗談で「好きです」とか「ちょっといい加減付き合ってくださいよ！」とか言ったりもしてたんですよ。

――智子さんの反応はどうだったんですか？

嫌われてたと思います。「うるせぇなこいつ。もういいから向こう行って」みたいな。

――アプローチはうまくいかなかったんですね。

その後、高校時代ですけど、お互いの家の近くに公園があるんですよ。そこで当時、嫁さんは彼氏がいたんですけど、僕が犬の散歩に行くと、いつもその公園のベンチで彼氏と喋ってるんです。

うちの嫁さんは犬が好きなんで僕の犬をなでにくるんです。うちの犬はけっこう人をガブって噛むんですけど、なぜかうちの嫁さんだけ噛まなかったんです。

それを見て彼氏も、「俺もなでさせて」ってきたときに、（リードを）クイッて引いたら噛みつくので、ガブって噛まして「すいません」とか言っときながら、心の中で「よっしゃ！」見たいな（笑）。

――酷いですね（笑）。付き合うことになるのはいつですか？

高校を卒業して僕は専門学校の「東京アナウンス学院お笑いタレント科」に入学するんですけど、その時期に友達が結婚するから佐賀に帰ったんです。その結婚式で久しぶりに会いまして。

そこで、「写真撮らしてください」って、撮ってもらって。「これ現像したら送りますから住所を教えてください」って。それで手紙とともに写真を入れて送ったんです。そしたら返信がきて、そこから文通が始まって付き合いました。

――その後、著書にありましたが、はじめ佐賀から東京にちょくちょく遊びに来てた智子さんですが、はなわさんは、それだけでは我慢できなくなったんですね。

そうですね。嫁さんは仕事があるんで、すぐ帰るんですよ。それで「また来週来てくんないか」って。そしたら嫁さんが「お金がないから」「じゃあ、帰りの飛行機代は俺が出すから来てくれないか」って。

それで次に来たときに「帰るから、ちょっとお金いい」て言われて。「ごめん、お金ないんだわ」って。「はぁー？仕事があるんだけど」って。

それで意味わかんないですけど、僕が「いいよ、帰んなくて」とか言っちゃって。結局お金がないんで嫁さんも帰れなくて、そのまま僕の共同便所のボロアパートで同棲しました。

――智子さんの家族は大丈夫だったんですか？

いろいろ迷惑をかけました。嫁さんが東京に来るときに、佐賀の空港に止めた車がずっとあるわけですよ。それで空港から嫁さんの実家に「車を取りに来てください」ってクレームが入った。

でも車の鍵がないんで、うちの嫁さんのお姉ちゃんが、嫁さんに「あんた、鍵をすぐに送りなさい！ 撤去されちゃうよ！」って。

それでうちの嫁さん、天然ボケなんですけど、普通、速達とかじゃないですか。だけどクール宅急便で鍵を送って。クールっていうのが、なんか早く着くって思ったらしくて（笑）。それで鍵がカチンコチンに凍ってて。お姉ちゃんが「あんたカチンコチンになっとるやんね！」って（笑）。

――はなわさんはブレイク前の2000年7月に結婚し、12月に長男を出産。当時、金銭面は大丈夫だったんですか？

お金がまったくなくて消費者金融で借りちゃったんですよ。いろんなところで借りて、それが嫁さんにバレて怒られて。

――でも生活ができないからしょうがないですよね。別にギャンブルで作った借金じゃないわけですよね？

はい。そうじゃないです。でもパチンコで一攫千金を狙ったこともありますけど。

――ギャンブルやってるじゃないですか（笑）

そういう時って全然勝てないんですよ。めちゃくちゃ腹立って電柱を蹴って足の親指を骨折したりとか。

――二次災害を起こしてるじゃないですか。借金はどうしたんですか？

あまりにも借金がいろいろなところで膨らんできちゃったので、1個にまとめようってなったんです。それで郵便ポストに入ってた「金利が安い」みたいなチラシをみて、そこに電話したら「じゃあ秋葉原のどこどこ来てください」て言われて。

それで嫁さんと赤ちゃんを抱っこして、3人で怪しい雑居ビルに入ってドアをガチャって開けたら、完全に怖い人たちがいっぱいいて。

――それ闇金じゃないですか。

それで向こうの人に「いろいろと調べたけど、二人とも完全にブラックリストだな」って言われて。

金利がめっちゃ高いから僕も「ヤバっ」てなって「間違えました」とか言って帰ろうとしたんですけどぜんぜん返してくれなくて、赤ちゃんも泣き出すし……。そしたら奥にいた親分みたいな人がきて、さすがにかわいそうと思ったんでしょうね。

「あんた田舎から出てきて大変だと思うけど、東京は危ねぇところだからホント気を付けろ」ってそのまま帰してくれたんです。

■

そんな大変な時代を乗り越えて、はなわさんは2003年5月に発売されたCD『佐賀県』が約25万枚を売上げる大ヒット。その年末には『第54回NHK紅白歌合戦』へ出場します。

（取材・文：インタビューマン山下）