レッドソックスが巨人からポスティングシステムを使って大リーグ移籍を目指す岡本和真内野手（29）に興味を示していると27日（日本時間28日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。

同サイトはニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏の情報として「シュワバー、アロンソ、リアルミュート、岡本和真、ブレグマンのうち、1人または2人の契約を検討している」と報じた。

レッドソックスは今オフ、先発投手と打線の中軸を担える打者を求めており、先日、先発右腕のソニー・グレイを獲得。打線強化に注力するとみられている。

今季、三塁手を務めたブレグマンがFAとなったため、ホットコーナーは空いており「岡本はまだメジャーリーグ経験がないため、ワイルドカード的な位置付けだが、非常に興味深い選手だ」と指摘。「2018年から2024年まで、読売ジャイアンツで毎シーズン27本以上のホームランを打った」と記し、守備についても「日本では主に三塁手としてプレーしてきたが、一塁手も務め、短期間ながらレフトも守ったことがある。スカウトの中には、メジャーリーグでもしばらくは三塁を守れると考える人もいるが、一塁手の方が適していると考えられる」とした。

その上で同サイトは「4年総額6400万ドル（約100億円）の契約を結べる可能性があると予想している」とした。