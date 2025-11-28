『ズートピア２』ディズニー・アニメーション史上初の“SCREEN X”上映決定 プレミアムフォーマットならではの鑑賞体験
12月5日公開の映画『ズートピア２』で、ディズニー・アニメーション史上初となるSCREEN X上映を実施することが決定した。あわせて、2D（字幕版・日本版）に加え、プレミアムラージフォーマットで公開されるラインナップと、各フォーマットのポスタービジュアルが解禁された。
【画像】映画パロディポスター1枚ずつ、入場者プレゼントのステッカーなど
動物たちが人間のように暮らす夢の都市〈ズートピア〉を舞台に、ドラマ性・ミステリー性・キャラクター性・社会性が融合した名作『ズートピア』（2016年）。前作から約9年ぶりとなる最新作では、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックが、100年ぶりに姿を現した謎のヘビ・ゲイリーをきっかけに、〈ズートピア〉誕生に隠された巨大な謎に迫る物語が展開する。
各フォーマットの特徴は以下のとおり。好みのフォーマットで作品の魅力を余すことなく堪能してほしい。
■Dolby Cinema：シャキーラ歌唱「Zoo」を極上音響で
世界の歌姫・ガゼル役のシャキーラが歌う劇中歌「Zoo」（作詞作曲：エド・シーラン）を、立体的かつ奥行きのある高精細サウンドで堪能。ジュディとニックの冒険が、音響表現によってさらにドラマチックに広がる。
■IMAX：もふもふ“ズートピア”を巨大スクリーンで
圧巻のサイズと高画質を誇るIMAXでは、動物たちが暮らすズートピアの世界を隅々まで再現。細密な描写や美しい都市景観を、スクリーンいっぱいに贅沢に味わえる。
■4DX／MX4D：風・ミスト・揺れ…五感を刺激する“全身アトラクション”
砂漠、都市、雪原など、ジュディとニックが駆け回るさまざまなエリアの環境を、圧倒的な臨場感で再現。ジュディとニックがゲイリーを追いかけたり、逆に同僚の警察官たちから追われたりするチェイスシーンでは、ダイナミックな動きの演出で、まるでアトラクションに乗っているかのような爽快感も味わえる。
■SCREEN X：前方＋左右の壁、270°がすべて“ズートピア”に
ディズニー・アニメーション作品として初のSCREEN X対応。前面スクリーンに加え左右の壁面にまで映像が広がる270°パノラマ映像が、観客を完全にズートピアの世界へ引き込む。アニメーターたちがSCREEN X用に仕上げた特殊演出は、ディズニー・アニメーションの真価を感じさせる仕上がり。まさに劇場でしか味わえない鑑賞体験になる。
