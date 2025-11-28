今年も「ちいかわ」×セブン‐イレブン 『ちいかわのハフハフすき焼き丼』などコラボ商品15品発売
セブン‐イレブン・ジャパンは、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」を12月2日から、全国のセブン‐イレブン店舗で展開する。
【写真多数】絶対欲しい…「ちいかわ中華まんクッション」 コラボ商品一覧も
今年は「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心とする15品が登場。対象商品を購入して応募すると抽選でオリジナルセーターなどの豪華賞品が当たるキャンペーンも同時実施する。
また、4日からは、対象商品を一度に2個購入するとA5ノートやフラットケースなどのオリジナル景品がもらえるキャンペーンも展開。12日からは、ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」で、ゆきだるま姿のちいかわぬいぐるみなど全21種類を取りそろえた「ゆきだるまになっちゃった！」を展開する。
ちいかわは、「日本キャラクター大賞2025」（一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会主催）で2年連続3度目のグランプリを受賞したキャラクター。同店は、クリスマスシーズンを楽しんでもらうため、人気キャラクター「ちいかわ」とタイアップしたキャンペーンを昨年からスタートした。昨年はコラボ商品がすぐに売り切れる店舗が続出するなど好評となった。こうした反響を踏まえ、今回は昨年よりもコラボ商品数を増やすなど、パワーアップした企画を届ける。
作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品の展開は、昨年から開始。今回は、昨年よりも7品多い15品を用意した。また、対象商品を一度に税込100円または軽減税率の場合、税抜90円購入するごとにシリアルナンバーが1つ印字されたレシートを発行。レシートに印字されたシリアルを集めて、キャンペーンサイトから応募フォームにて応募できる。ちいかわオリジナルグッズやセブン‐イレブンのみで使用できるQUOカードPayが当たるキャンペーンとなっている。その場で当選が分かり、何度でも応募が可能。今回は、昨年好評だったオリジナルセーターに加え、「ちいかわ中華まんクッション＆ブランケット」が新登場。
さらに、セブン‐イレブン公式Xをフォローし、参加条件を満たして引用ポストすると、抽選で50人に「ちいかわオリジナルデザイン 中華まん包み紙風寝袋」がプレゼントされる。
第1弾がスタートする12月2日からは、コラボ商品だけでなく、レジカウンターのチキン関連商品の包み紙もちいかわ仕様になり、店内のいたるところにも販促物が設置される。また、お菓子、栄養ドリンクの2つのカテゴリーで、それぞれの対象商品を2個セットで購入すると、ちいかわコラボ景品がもらえるキャンペーンを実施。クリスマスムードたっぷりのちいかわたちが描かれたフラットケース、A5ノートを各6種類ずつ、全景品合計で12種類を取りそろえた。数量限定となる。
ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」からは、愛らしいゆきだるま姿のちいかわたちが並ぶ「ゆきだるまになっちゃった！」が登場。A賞からG賞までの各賞とラスト賞を合わせ、8等級21種類のラインアップとなっている。
また、同店の定番ケーキ『クリスマスかまくら』のちいかわ限定BOXと、『ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス』の予約を受付中。いずれも景品付きで数量限定となる。
■コラボ商品詳細（価格は全て税込）
『ミートボールごはんおむすび』
価格：181.44円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：全国
ちいかわたちが食べていたおにぎりをイメージした商品。ごはんによく合うミートボール入りで、食べ応え抜群。
『バターのせ焼きおにぎり』
価格：170.64円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
ちいかわが想像していたおにぎりをイメージした商品。醤油とバターの味わいが楽しめる。
『ちいかわのハフハフすき焼き丼』
価格：753.84円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：全国
ちいかわが当選したすき焼きセットをイメージした商品。甘じょっぱく味付けした牛肉と野菜をふんわり煮込み、仕上げに温泉玉子をのせた。
『鬼辛カレー』
価格：691.20円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：全国
ちいかわたちが全身を赤くしながら食べていたカレーをイメージした商品。牛肉の旨みとスパイスが引き立つカレーにした。
『しいたけ汁（けんちん風）』
価格：386.64円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
ちいかわとハチワレがシーサーと食べたしいたけの軸汁をイメージした商品。しいたけの他、にんじんや紅白かまぼこなどの彩りを加えたけんちん風のスープ。
『草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ』
価格：365.04円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
ちいかわが頑張って草をむしっている様子をイメージした商品。3種の野菜、オニオンポテトなどが入ったサラダ。
『シーサーのさたぱんびん紫芋味（サーターアンダギー）』
価格：181.44円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：全国
シーサーがくれたさたぱんびんをイメージした商品。紫芋のやさしい甘さが味わえる。
『あんまいダブルクリームコッペ』
価格：203.04円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：全国
ハチワレが楽しみにしていたダブルクリームコッペパンをイメージした商品。2種のクリームとふんわりしっとり食感が楽しめる。
『チーズグラニュートースト』
価格：300.24円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
ちいかわとハチワレが食べていたグラニュートーストにチーズをのせてアレンジ。チーズ×グラニュー糖の甘じょっぱさがくせになる商品。
『ちいかわのごまあんまん』
価格：160.92円
販売エリア：近畿除く全国
『ちいかわのつぶあんまん』
価格：140.40円
販売エリア：近畿
『ハチワレのカレーまん』
価格：170.64円
販売エリア：全国
『うさぎのピザまん』
価格：170.64円
販売エリア：全国
発売日：12月2日（火）〜順次
昨年SNSで話題となったちいかわコラボの中華まんが今年も数量限定で登場。焼印、敷紙を新デザインにリニューアルし、いつもの美味しさそのままに見た目も楽しい中華まんとなっている。今年は「ハチワレ」も新しい味で新登場。
『いちごミルクスムージー』
価格：400.68円
発売日：12月2日（火）〜順次
販売エリア：全国※スムージー取扱店舗のみ
ラッコが一服といって飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。いちごの甘酸っぱさと、ミルクの甘みが広がる、やさしい味わいのスムージー。
『セブンカフェ ホットカフェラテR、ホットカフェラテL』
価格：ホットカフェラテR 220.32円、ホットカフェラテL 280.80円
発売日：12月3日（水）〜順次
販売エリア：全国※セブンカフェラテ取扱店舗のみ
カップのデザインは、2種類から3種類に増やし、ホットカフェラテRとホットカフェラテLの購入時に提供される。
（C）nagano
【写真多数】絶対欲しい…「ちいかわ中華まんクッション」 コラボ商品一覧も
