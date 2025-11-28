11時の日経平均は97円安の5万69円、東エレクが56.15円押し下げ 11時の日経平均は97円安の5万69円、東エレクが56.15円押し下げ

28日11時現在の日経平均株価は前日比97.94円（-0.20％）安の5万69.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1114、値下がりは427、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は56.15円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ファストリ <9983>が51.34円、中外薬 <4519>が11.03円、良品計画 <7453>が3.94円、ソニーＧ <6758>が3.68円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を26.07円押し上げている。次いで任天堂 <7974>が5.68円、アサヒ <2502>が3.76円、信越化 <4063>が2.84円、ファナック <6954>が2.67円と続く。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は鉄鋼で、以下、その他製品、パルプ・紙、海運と続く。値下がり上位には陸運、電気機器、不動産が並んでいる。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

