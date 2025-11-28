7人組アイドルグループ「Palette Parade」（通称・パレパレ）の比嘉ゆめのが、10月28日発売のニューシングル「atelier」について、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。「アトリエ」という言葉には、彼女にとって特別な意味がある。解散した先輩グループへの敬意、そして改めてその言葉に立ち返った理由とは――。（「推し面」取材班）

「タイトルを初めて見たとき、“このタイミングでこの言葉を出すんだ”って、正直びっくりしました」。曲との出合いは、驚きと戸惑いが入り混じるものだった。

背景にはグループの原点がある。2021年、所属事務所の先輩グループ「真っ白なキャンバス」（通称・白キャン）と一緒に活動するためのオーディション「Atelier IBASHO」で結成されたのがパレパレだった。昨年、白キャンは解散。その「アトリエ」「居場所」という言葉は、ずっと心の中で大切にされてきたものだった。

「“ここが君の居場所さ”とか“ここが僕のアトリエ”っていう歌詞を、私たちが5年目に入ったタイミングで歌っていいのかなって、正直ちょっと迷いました。でもステージで歌ったとき、ファンの方がすごく温かくて、“この場所をずっと大切に思ってくれていたんだ”って、安心できたんです」

そんな思いが、あるフレーズと強く重なる。

♪好きなことを好きなだけ できる世界がここにあるから 少しだけ楽になれたよ――

「本当に“やりたいことはとことんやりたい”性格で、逆に興味のないことには全然熱が入らない（笑）。この歌詞は、“まさに私そのものだ”って思いました」

「atelier」では、1サビと落ちサビに異なる感情を表現しながら歌っているという。

「1サビは前向きな強さを込めて、力強く。落ちサビは、少しの孤独を抱えながらも、“ここでなら楽になれる”っていう気持ちをこめて。歌い方も結構変えているので、ぜひライブでその違いを感じてほしいです」

構成は、各メンバーが思いを込めて歌い進め、ラストの大サビでようやく声がひとつになるというもの。まさにパレパレらしい楽曲だ。

「一人ひとりの解釈で紡いだ歌が、最後にひとつになる。その瞬間が本当に好きで、この曲でもそれがしっかり生かされていると思います」

このスタイルは、いつの間にかグループに根づいていたものだった。

「最初は、プロデューサーさんもそんなに意図していなかったと思います。でも気づけば、それが“パレパレらしさ”になっていて。他のグループにはない強みだと思ってます」

レコーディングでは細かい指示はなく、「自分の思う通りに表現していいよ」という一言だけが、すべてを託す合図だった。だからこそ、自分自身の感情をそのままぶつけた。

「決められた歌い方ではなく、私が歌詞を見て抱いた感情をそのまま歌に込めました」

「ここが居場所だ」と胸を張って歌うこと。それはパレパレにとって、先人への敬意であり、未来への意思表示でもある。

ステージに響く比嘉の歌は、今日も誰かの心に小さな“アトリエ”を生み出している。