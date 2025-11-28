プロ野球選手として活躍した清原和博さんの元妻でモデルの亜希（56）が「メニュー書いてても渋い」とつづった、手作り弁当を公開。「うまいものがそろっている」「こういうお弁当がイッチバン優勝です」など、絶賛の声が寄せられている。

【映像】亜希＆長男・正吾さん＆次男・勝児さんの親子ショット

23歳の長男・正吾さん、20歳の次男・勝児さんと、2人の息子がいる亜希。自身のSNSでは早起きして30分で作ったという品数豊富なお弁当や、スタッフのために作ったカキ弁当などを披露してきた。

2025年2月に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、「19年間の愛情を詰め込んだ、息子へのラスト弁当」と題した動画を公開。勝児さんの好物だという「玉ねぎのソテー」をはじめ、焼き魚や牛肉炒めなどが詰まったお弁当を披露し、多くの反響が寄せられていた。

「メニュー書いてても渋い」とつづった手作り弁当

11月27日はInstagramを更新。「久しぶりのお弁当投稿です。改めて子どもたちに作っていたお弁当とは全くタイプが違う。パンチ効いてないわぁ〜。命名パンチ無し弁当。今ハマってる牛とこんにゃくのおこわを筆頭に、豚しんこ、ゆで卵と三つ葉のサラダ、ハラス、レンコンとごぼうの素揚げ、白菜とセロリの浅漬け…メニュー書いてても渋い」と自虐交じりにつづった手作り弁当を披露している。

この投稿にファンからは、「パンチなしでも十分に美味しそうです」「茶色い。大好き」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）