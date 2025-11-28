ここまで大きな“ボーナス”がつく一局も珍しい。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第1試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が軽快なアガリを駆使しトップを獲得したが、大きなポイントとなったのが南3局2本場。貯まりまくったリーチ棒を、ガサッと回収するアガリに「5本！？」「ウマすぎる」とファンの間で話題となった。

【映像】アガリよりも供託の方がデカい！珍しいボーナス卓

流局連荘で迎えた南3局2本場。既に供託にはリーチ棒が3本あり、2本場分と合わせれば3600点。子の30符3翻、3900点に匹敵するほどのボーナスが積み立てられていた。トップ目のHIRO柴田（連盟）が2万7000点、ラス目の赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）も1万9100点持っており、子の満貫1回分に4人が集結しているという接戦だった。

この状況で3600点分のボーナスは逃せないと、伊達が序盤から仕掛けた。解説の前田直哉（連盟）も、「このニンジンには、かなり鼻息が荒くなりますよ」と話していたところ、伊達は2巡目に孤立していた白を重ね、さらにTEAM雷電・本田朋広（連盟）から5巡目に切られたところで迷わずポンした。

他の選手も黙ってはいない。園田が10巡目に二・五万待ちでリーチ。ただ、リーチ宣言牌となった八万を伊達がチーして、4・7筒待ちでテンパイして追いついた。さらに11巡目、本田も1・4索待ちで追っかけリーチ。3人がテンパイし、供託争奪戦が急激に盛り上がった。

2人からリーチが入ったことで、開局時は3600点分だったボーナスは、さらに2000点加わり5600点分に。どの選手も喉から手が出るほど欲しいところ、これをさらっていったのが伊達だった。12巡目、園田は7筒を引いてしまい、渋々といった手つきでツモ切りし、これを伊達がロン。白・ドラという2000点のアガリながら、ボーナス5600点分が合わさり、合計で7600点。ほぼ満貫クラスのアガリとなりトップ目に浮上した。

実況の小林未沙も「リーチ棒、5本付き！大きな大きなアガリとなりました」と伝えると、前田も「5本は…5本は偉いですよ！」とびっくり。ファンも「やったぁ！！！」「ごち」「うめぇ」「5本はデカい」といったコメントがずらりと並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

