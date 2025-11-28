カーデより断然こっちかも！【しまむら】ガバッと羽織るだけ♡「シャレ見えベスト」

秋冬にマストの羽織アイテム。「カーデよりも新鮮な一枚がほしい」と悩んでいる人にチェックしてほしいのが【しまむら】のベスト。さっと羽織るだけで季節感を取り入れられる素材や、お値段以上の見栄えを感じられるディテールが魅力です。今回は大人世代におすすめの上品アイテムや、忙しい毎日のコーデが楽しくなりそうな着回し力の高い一着をご紹介します。

品よく着こなすふんわりファーベスト

【しまむら】「YNKファーベスト」\1,639（税込）

短い毛足が目を引くファーベストは、シンプルなコーデにプラスするだけで柔らかな雰囲気に。高見えする大人っぽいグレーや、ゴールドカラーのジップなど、シンプルながら見逃せないデザインが魅力的です。さっと羽織ればカジュアルに、ジップを閉めればハイネックで上品に。さらに腰まわりが隠れる丈感で幅広いコーデに合わせやすく、デイリーな活躍が見込めます。

プードル素材が大人かわいいベスト

【しまむら】「TNKプードルファーベスト」\1,639（税込）

こちらのベストは、上記で紹介したファーベストの素材違い。さまざまなスタイルに馴染みそうなディテールはそのままに、程よいカジュアルさを演出するプードルファーが魅力です。くるくるの毛足がかわいらしく、コーデにガーリーさを添えてくれそう。シルエットをアレンジできる裾のドローストリングを絞れば全体にメリハリができ、洗練された印象に。気分やスタイルに合わせて、自分らしい着こなしを楽しんでみて。

シンプルコーデが華やぐシャギーニット

【しまむら】「シャギーモールニットベスト」\1,639（税込）

いつものスタイルにアクセサリー感覚で取り入れられるのがベストの魅力です。こちらのニットベストは、ふわふわとした毛足が魅力のシャギー素材で、一枚で季節感をプラスできる優秀アイテム。羽根のような軽やかな素材に加え、真っ白なカラーが重たくなりがちな秋冬の装いを軽快にしてくれそう。この時期一枚あればコーデのマンネリも回避できるかも。

さっと羽織ってコーデを洗練させるコクーンベスト

【しまむら】「TZIPコクーンベスト」\1,969（税込）

さっと羽織れてシャレ見えが叶いそうなこちらのコクーンベストは、落ち着いたブラウンカラーが大人っぽく、幅広いアイテムに合わせやすそうです。ややオーバーサイズでリラックス感があり、日々のコーデにレイヤードするだけでスタイルが洗練されるかも。裾がふんわりと膨らんだバルーンシルエットが、女性の柔らかな雰囲気を演出してくれます。

