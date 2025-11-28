ËÌÀî·Ê»Ò¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤«¤éÂ³¤±¤ëËèÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÖÁ´Éô¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡×
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËèÄ«¤Î¹ÔÆ°¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡Ê51¡Ë¤Ë¤è¤ë»öÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎVTR¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌÀî¤È½Ð±é¼Ô¤¬¸«¤¿¡£VTR¤ÎÃæ¤ÇËÌÀî¤ÏËèÄ«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö6»þÈ¾¤Ëµ¯¤¤ë¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¹¤ë¡¢Ä«¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ7»þÈ¾¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤ªÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¡¢ºî¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤Æ¡¢8»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤ËÍÄÃÕ±à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¡£¼«¿È¤ÎÄ«¿©¤Ï¡Öºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¤ê¿©¤Ù¤È¤¤¤¦¤«¡£»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¤ªÊÛÅö¤òºî¤ë¡£¤ªÊÛÅö¤Î(ºî¤Ã¤¿)»Ä¤ê¤Ï(¼«Ê¬¤Î)Ä«¤´ÈÓ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ìî¡¹Â¼¤¬¡ÖÁÝ½ü¤È¤«¤Ï¡¢¹ç´Ö¤ËËèÆü¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖËèÆü¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö(ÍÄÃÕ±à¤Ë)Á÷¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Á°¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤ë¤·¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Á÷¤Ã¤¿¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¡£Ä«¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢Á´Éô¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ìî¡¹Â¼¤¬´¶¿´¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£ËÌÀî¤Ï¡ÖÁÝ½üµ¡¤À¤±¤ÏÆÈ¿È¤Î»þ¤«¤é¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¡£Ìî¡¹Â¼¤¬¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬·ù¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁ´Éô¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£