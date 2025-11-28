ÀÆÆ£¤ê¤¨»á¡¢Æ´¤ì¤Î½÷ÀµÄ°÷¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¤¤Â¸ºß¡×
¡ÖÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÅìµþÅÔµÄ¤Ç¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤ÆÍîÁª¤·¤¿ÀÆÆ£¤ê¤¨»á¡Ê41¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ´¤ì¤ÎµÄ°÷¤À¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌîÅÄÀ»»Ò¸µÁíÌ³Áê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£»á¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÌîÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë²ñ¡Ù¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÃåÊª»Ñ¤ÇÌîÅÄ»á¤È»£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÌîÅÄÀ»»ÒÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È°ÊÁ°¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤Ç¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿¼¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÂº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÃËÀÃæ¿´¤ÎÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ÇÊ³Æ®¤µ¤ì¤ë½÷ÀµÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯Êâ¤Þ¤ì¤ëÀèÀ¸¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»Ø¿Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌîÅÄ»á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤â¡¢ÀèÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ØÄ»¤ÎÌÜ¡¦µû¤ÎÌÜ¡¦Ãî¤ÎÌÜ¡Ù¤È¤¤¤¦Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ë²þ¤á¤Æ³Ø¤Ð¤µ¤ì¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤òºÆÇ§¼±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÀèÀ¸¤ÎÇØÃæ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÅ·À¤ÎÉÂµ¤¤Ç¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëÌîÅÄ»á¤ÎÄ¹ÃË¿¿µ±¡Ê¤Þ¤µ¤¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¥¢¥á¥Ö¥í¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤´»ÒÂ©¤Î¿¿µ±¤¯¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶·ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÀÆÆ£»á¤Ï1ºÐ10¥«·î¤Î»þ¤Ë¿ñËì±ê¤Î¸å°ä¾É¤ÇÄ°ÎÏ¤ò´°Á´¤Ë¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¶ÐÌ³»þ¤ËÉ®ÃÌ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀÜµÒ¤ÇNO¡¦1¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¡£¼«½öÅÁ¡ÖÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹¡×¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢10Ç¯¤Ë¤ÏTBS·Ï¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢½÷Í¥ËÌÀî·Ê»Ò¤¬ÀÆÆ£»á¤ò±é¤¸¤¿¡£2019Ç¯¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤ÆÍîÁª¡£2021Ç¯ÅìµþÅÔµÄÁª¡ÊÂçÅÄ¶èÁªµó¶è¡Ë¤ÇÎ©Ì±¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿¡£10·î¤Ë¤ÏÅìµþ¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£