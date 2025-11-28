女優のミリー・ボビー・ブラウンは、『ストレンジャー・シングス未知の世界』最終シーズンの撮影中、結婚式用に付けたヘアエクステンションを隠さなければならなかったという。昨年５月にジェイク・ボンジョヴィと挙式したミリーは、その直前の一週間、同ドラマの重要な場面を撮影していた。結婚式には長い髪が必要だったためエクステを入れたが、撮影では目立たないようにまとめる必要があったそうだ。



【写真】お熱いですね～夫とのラブラブ２ショット

ミリーは出演したポッドキャスト番組で「結婚式の一週間前に撮影していたの。とても大事なシーンだったわ」「私は結婚式で長い髪が必要だったからエクステを入れたの。ヘアチームはそれを小さくまとめなければならなかったんだけど、本当はすごい量の髪だったの。編み込み方や構造が本当に驚くほどだったのよ」と振り返った。



結婚後、ジェイクとともに女の子を養子に迎え入れたミリー、『ストレンジャー・シングス』の過去シーズンを見返すと、自分の人生の節目を思い出すそうだ。「シーズン２は、どうして男の子が私を好きにならないのか分からなかった時期なの。みんなが女の子の話をし始めて、私も初めて恋心を抱いたのよ。シーズン３は初めて彼氏ができた時期で、その頃の自分が夢中になっていたことを思い出すの」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）