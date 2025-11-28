ロレアル パリからサンリオの「ハローキティ」パッケージで「エクストラオーディナリー オイル」シリーズが登場。

「ハローキティ」のオリジナルデザインで、大人気のヘアオイルシリーズ2種が限定発売されます☆

ロレアル パリ サンリオ「ハローキティ」パッケージ「エクストラオーディナリー オイル」シリーズ

価格：各2,189円（税込）

発売日：2025年12月6日（土）

容量：各100mL

販売店舗：全国の一部バラエティストア、ドラッグストア、Amazonなど（数量限定）

ビューティブランド「ロレアル パリ」のヘアオイル「エクストラオーディナリー オイル」シリーズが、サンリオの「ハローキティ」とコラボレーション。

「ハローキティ」パッケージの「エクストラオーディナリー オイル」が数量限定で発売されます！

限定コラボパッケージで登場するのは「エクストラオーディナリー オイル エクストラ リッチ フィニッシュ KT」と「エクストラオーディナリー オイル エアリー シルク KT」

まるでスキンケアのように、オイルが髪の芯まで浸透するヘアオイルは、成分が内側まで届いて光速ツヤ髪＆ツヤめき120%。

べたつかずに手櫛だけでさらりとまとまり、一日中光を反射して、記憶に残るツヤ髪へ導いてくれます。

うるおい保護成分94%配合だから、200度を超えるヘアアイロンやドライヤーの熱から髪を守るヒートプロテクト処方。

紫外線などによる髪焼けダメージもケアしてくれます！

フランス パリの調香師がロレアル パリのために調合した、こだわりのフレグランスは唯一無二の香り。

香水のように贅沢なのに、ヘアオイルだから髪がなびくたび、自然と香ります☆

「ハローキティ」パッケージ「エクストラオーディナリー オイル エクストラ リッチ フィニッシュ KT」

「ハローキティ」限定デザインの「エクストラオーディナリー オイル エクストラ リッチ フィニッシュ KT」は、バニラとアンバーのオリエンタルな香り。

キュートな「ハローキティ」のパッケージで、しっとりうるおいます！

「ハローキティ」パッケージ「エクストラオーディナリー オイル エアリー シルク KT」

「エクストラオーディナリー オイル エアリー シルク KT」の「ハローキティ」限定パッケージはシトラスとピーチのフローラルな香り。

さらっとまとまる使い心地で、髪のお手入れが楽しくなりそうです☆

ロレアル パリの大人気ヘアオイルに、かわいい「ハローキティ」限定パッケージが登場。

ロレアル パリ サンリオ「ハローキティ」パッケージ「エクストラオーディナリー オイル」シリーズは、2025年12月6日発売です！

©’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661162

