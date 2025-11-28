±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¶ËÉÏ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬Çä¿Í¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·ì¤ÈË½ÎÏ¤ÎÀ¤³¦
¡¡ºÇ¶á¡Ö¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼ÎÓ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡»ÐËå¡£¤Þ¤¿¡¢»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê´ÖÊÁ¡£¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤ò¤â¤Ã¤¿½÷ÀÆ±»Î¤ÎÏ¢ÂÓ¡×¤Î°ÕÌ£¤À¡£ËÜºî¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ï¼ã¤¤½÷2¿Í¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤ËÃË¤É¤â¤Î·ì¤ÎË½ÎÏ¤òÍí¤á¤¿°ÕÍßºî¡£¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¤ÏÌë¤·¤«ºé¤«¤Ê¤¤¡Ö·î²¼Èþ¿Í¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢»Ò¶¡2¿Í¤ÈÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅìµþ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿²Æ´õ¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¡£Ãë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¡¢Ìë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÀÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤µ¤¨º¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç²Æ´õ¤Î¿´¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡£¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤Ç¸ÛÍÑ¼ç¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈ¯¸À¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤ÆË½¤ì¡¢Â¨Æü²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¡£À¸³è¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Æ´õ¤Ï¡¢¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌ©Çä¸½¾ì¤«¤é¤È¤Ã¤µ¤Ë°ãË¡¥É¥é¥Ã¥°¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÈÈºá¹Ô°Ù¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ëÇä¿Í¤Î¿¿»÷»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë²Æ´õ¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥É¥é¥Ã¥°¤ÏÇä¤ì¤ë¤¬¡¢Ìë¤Î³¹¤ò»ÅÀÚ¤ë¥µ¥È¥¦¡Ê½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ë¤Î°ìÌ£¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²Æ´õ¤Î½¹ÂÖ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Â¿Ëà·Ã¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ãë¤Ï³ÊÆ®²È¡¢Ìë¤ÏÉ÷Â¯¾î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Èà½÷¤â¤Þ¤¿Ì¿¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ´õ¤ò¼«Âð¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±Èà½÷¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Â¿Ëà·Ã¤Ï²Æ´õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤òÌ³¤á¡¢¤«¤ï¤ê¤ËÍø±×¤ÎÈ¾Ê¬¤òÅÏ¤¹¤è¤¦Äó°Æ¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ê½÷2¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤Ï¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ì¿Í¤ÏÃË¤Î¤»¤¤¤ÇÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢É¬»à¤Ç»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÏÉ÷Â¯¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à½÷³ÊÆ®²È¡£³ÊÆ®²È¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»´¤á¤Ê¶¶ø¤ËÆ±¾ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢½÷2¿Í¤Î·ì¤Þ¤ß¤ì¥ï¡¼¥¥ó¥°¥×¥¢Ã¦½Ð·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤À¡£²Æ´õ¤¬¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¥µ¥È¥¦¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¾®Á¬¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÁ´ºâ»º¡£¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ©¤à¤è¤¦¤Ëº©´ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ÏËÌÀî¤Î±éµ»¤Ë»É·ã¤µ¤ì¡¢ÈÈºá¤Î¾Â¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²Æ´õ¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥ï¡¼¥¯¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤Ëñ»Ò¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Ä¹½÷¤Î¾®½Õ¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò½¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶ËÉÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¼¤ÎºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êì¤Î´ê¤¤¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥»¥ì¥Ö¤Ê³Ú´ï¤È»´¤á¤ÊÀ¸³è¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢ºÇÄìÊÕ¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë½÷¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡·îÊÂ¤ß¤Ê¸À¤¤Êý¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¸½Âå¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤òÅª³Î¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤óÄì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ï·è¤·¤Æºî¤êÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬Æü¡¹ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÈÈºá¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Èá·à¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Ê¤é½÷¤ÏÊî»§¤Ë¤Ç¤âÌëºµ¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊì¤Ï¶¯¤·¡×¡£¤½¤Î¿¿Íý¤ò´ÑµÒ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËËÌÀî·Ê»Ò¤Ï¥Î¡¼¥á¡¼¥¯¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤ËÄ©¤ó¤À¡£ËÜ³Ê½÷Í¥¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
