◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都・芝１２００メートル）

　第７０回京阪杯の枠順が２８日、決定した。

　昨年のスプリンターズＳ覇者ルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は１枠１番。１年２か月ぶりの勝利を目指す。

　武豊騎手が騎乗するナムラクララ（牝３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父アドマイヤマーズ）は６枠１２番。スプリンターズＳ５着からの巻き返しを狙うヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）は２枠４番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

　（１）ルガル　　　　　　　牡５　５９　西村　淳也

　（２）アブキールベイ　　　牝３　５５　吉村　誠之助

　（３）ショウナンザナドゥ　牝３　５５　菱田　裕二

　（４）ヨシノイースター　　牡７　５７　内田　博幸

　（５）ジャスティンスカイ　牡６　５７　荻野　極

　（６）レイピア　　　　　　牡３　５６　鮫島　克駿

　（７）ジャスパークローネ　牡６　５７　丸山　元気

　（８）メイショウソラフネ　牡６　５７　高杉　吏麒

　（９）カルチャーデイ　　　牝４　５５　横山　典弘

（１０）エーティーマクフィ　牡６　５７　富田　暁

（１１）エイシンフェンサー　牝５　５６　川又　賢治

（１２）ナムラクララ　　　　牝３　５４　武　豊

（１３）モズメイメイ　　　　牝５　５５　国分　恭介

（１４）クラスペディア　　　牡３　５６　小崎　綾也

（１５）オタルエバー　　　　牡６　５７　荻野　琢真

（１６）ヤマニンアルリフラ　牡４　５８　団野　大成

（１７）テイエムスパーダ　　牝６　５６　斎藤　新

（１８）ペアポルックス　　　牡４　５７　松若　風馬