◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都・芝１２００メートル）

第７０回京阪杯の枠順が２８日、決定した。

昨年のスプリンターズＳ覇者ルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は１枠１番。１年２か月ぶりの勝利を目指す。

武豊騎手が騎乗するナムラクララ（牝３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父アドマイヤマーズ）は６枠１２番。スプリンターズＳ５着からの巻き返しを狙うヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）は２枠４番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ルガル 牡５ ５９ 西村 淳也

（２）アブキールベイ 牝３ ５５ 吉村 誠之助

（３）ショウナンザナドゥ 牝３ ５５ 菱田 裕二

（４）ヨシノイースター 牡７ ５７ 内田 博幸

（５）ジャスティンスカイ 牡６ ５７ 荻野 極

（６）レイピア 牡３ ５６ 鮫島 克駿

（７）ジャスパークローネ 牡６ ５７ 丸山 元気

（８）メイショウソラフネ 牡６ ５７ 高杉 吏麒

（９）カルチャーデイ 牝４ ５５ 横山 典弘

（１０）エーティーマクフィ 牡６ ５７ 富田 暁

（１１）エイシンフェンサー 牝５ ５６ 川又 賢治

（１２）ナムラクララ 牝３ ５４ 武 豊

（１３）モズメイメイ 牝５ ５５ 国分 恭介

（１４）クラスペディア 牡３ ５６ 小崎 綾也

（１５）オタルエバー 牡６ ５７ 荻野 琢真

（１６）ヤマニンアルリフラ 牡４ ５８ 団野 大成

（１７）テイエムスパーダ 牝６ ５６ 斎藤 新

（１８）ペアポルックス 牡４ ５７ 松若 風馬