【京阪杯】昨年のスプリンターズＳ覇者ルガルは１枠１番 武豊騎手のナムラクララは６枠１２番 枠順決定
◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都・芝１２００メートル）
第７０回京阪杯の枠順が２８日、決定した。
昨年のスプリンターズＳ覇者ルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は１枠１番。１年２か月ぶりの勝利を目指す。
武豊騎手が騎乗するナムラクララ（牝３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父アドマイヤマーズ）は６枠１２番。スプリンターズＳ５着からの巻き返しを狙うヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）は２枠４番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ルガル 牡５ ５９ 西村 淳也
（２）アブキールベイ 牝３ ５５ 吉村 誠之助
（３）ショウナンザナドゥ 牝３ ５５ 菱田 裕二
（４）ヨシノイースター 牡７ ５７ 内田 博幸
（５）ジャスティンスカイ 牡６ ５７ 荻野 極
（６）レイピア 牡３ ５６ 鮫島 克駿
（７）ジャスパークローネ 牡６ ５７ 丸山 元気
（８）メイショウソラフネ 牡６ ５７ 高杉 吏麒
（９）カルチャーデイ 牝４ ５５ 横山 典弘
（１０）エーティーマクフィ 牡６ ５７ 富田 暁
（１１）エイシンフェンサー 牝５ ５６ 川又 賢治
（１２）ナムラクララ 牝３ ５４ 武 豊
（１３）モズメイメイ 牝５ ５５ 国分 恭介
（１４）クラスペディア 牡３ ５６ 小崎 綾也
（１５）オタルエバー 牡６ ５７ 荻野 琢真
（１６）ヤマニンアルリフラ 牡４ ５８ 団野 大成
（１７）テイエムスパーダ 牝６ ５６ 斎藤 新
（１８）ペアポルックス 牡４ ５７ 松若 風馬