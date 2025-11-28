増田貴久、初のソロライブを映像化 伝説の衣装を再現した“ネコます”ぬいぐるみコスチュームが特典に
3人グループ・NEWSの増田貴久が、今年2月に東京・大阪で開催した自身初のソロライブ『増田貴久 1st LIVE 喜怒哀楽』を完全収録したBlu-ray ＆ DVDが来年1月14日に発売することが決定した。ジャケットデザインや収録内容が一挙公開された。
【写真】増田貴久がソロで熱唱
1stソロアルバム『喜怒哀楽』を引っ提げ、フェスティバルホール、東京ガーデンシアターで?われた初のソロライブ。ステージ演出から衣装、照明にいたるまで増田がプロデュース、音楽に真摯に向き合い全身全霊を注いだライブの模様が鮮明に刻まれる。
アカペラ歌唱での幕開けに、バンド・ダンサー・20人を超えるストリングス奏者が加わり、豊かなボーカルとダンススキルで魅せる超豪華な音のアンサンブルに注目。アルバム収録曲に加えて、約18年ぶりのパフォーマンスとなった「Pumpkin」、ファンから高い支持を得る「Remedy」など貴重な初期のソロナンバーや、「ミソスープ」など懐かしい楽曲の数々も余すことなく収録。
初回盤特典として、増田が生みの親となったキャラクター「ネコます」のぬいぐるみ用着せ替えコスチュームが同封。卯年を迎えるカウントダウンライブで増田が着用した伝説の衣装をネコますサイズで再現した、ファン必携のアイテムとなっている。さらにライブの風景を収めたポスター2枚も封入。表は増田、裏はネコますのスペシャル仕様に。
通常盤には、打ち合わせから感動の千秋楽、その舞台裏まですべてに密着したメイキング映像「喜怒哀楽 - Behind thescene -」を収録。ポストカード4枚に加えて、「喜怒哀楽」ジャケット風デザインのオリジナルロゴステッカーも封入されている。
