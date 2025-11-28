国内FA権を行使して日本ハムから巨人へ入団した松本剛選手が入団会見を行い、坂本勇人選手からエールが送られたことを明かしました。

松本選手は2年総額2億5000万円(金額は推定)で背番号は「9」に決まりました。

幼少期から熱烈な巨人ファンだという松本選手は子どもの頃、松井秀喜さんの大ファンで年間20試合以上東京ドームに足を運んでいたといい、「学校にもジャイアンツのTシャツを着て、帽子をかぶって登校していた自分がこうやってジャイアンツに入れるというのは本当に夢にも思っていなかった。それがこういう形で実現して、素直に楽しみです。父と母はすごく喜んでくれて、『本当に夢を叶えたね』というふうに言っていただきました」と入団の喜びを語りました。

そんな松本選手は巨人に移籍するにあたり、坂本勇人選手に連絡をしたそうで、「一度食事に行かせていただいたことがありまして、それで連絡はさせていただきました。来季から一緒にプレーしますのでよろしくお願いしますと言ったら、(坂本選手から)『よろしくな。なんでもわかんないことあったら聞いてくれよ』と言っていただけたのでうれしかったです」と明かしました。