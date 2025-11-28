大規模火災で変わり果てた街の今…焼け焦げた車や骨組みだけの家屋も 発生10日も鎮火に至らず82世帯115人が避難生活 大分・佐賀関
大分市佐賀関で起きた大規模火災の被災地が27日、初めて報道陣に公開された。
現場は、住宅街一帯ががれきに覆われ、焼け焦げた車や骨組みだけになった家屋が並んでいた。
火災から10日たった27日時点でも完全な鎮火には至っておらず、82世帯115人が現在も避難生活を続けている。
骨組みだけの家屋が並ぶ焼失エリア
大分市佐賀関でカメラがとらえたのは、がれきで覆われた住宅街だ。
焼け焦げた車も確認できた。
かろうじて残っている家屋ですら、多くが骨組みだけの状態となっている。
現場では、かなり焦げ臭いにおいが今も漂っている状態だった。
18日に発生した大規模火災では約170棟が燃え、1人の死亡が確認されている。
82世帯115人が避難生活続ける
これまで火災現場への立ち入りは規制されていたが、発生から10日目の27日に初めて報道陣に公開された。
建物があったと思われる場所は、跡形もなかった。
27日午前の時点で、離島以外の熱源がないことが確認されているが、鎮火には至っていない。
今なお、82世帯115人が避難生活を続けている。
（「イット！」11月27日放送より）