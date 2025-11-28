【機動戦士ガンダム GフレームFA ストライクフリーダムガンダム オプションパーツセット】 11月28日13時より予約開始 2026年5月 発送予定 価格：3,960円

バンダイは、食玩キット「機動戦士ガンダム GフレームFA ストライクフリーダムガンダム オプションパーツセット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月28日13時より予約受付を開始する。発送は2026年5月を予定し、価格は3,960円。

本商品は別売りの「機動戦士ガンダム GフレームFA 08」に収録されている「ストライクフリーダムガンダム」のオプションパーツセット。ビームサーベル、ビームシールド、展開状態の腰部レール砲、連結状態の高エネルギービームライフルなどの武装に加え、「光の翼」エフェクトパーツが付属する。

また、「ガンダムビルドダイバーズ バトローグ」や「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」で登場した、スーパードラグーンのサーベル状態のエフェクトパーツも収録。

(C)創通・サンライズ