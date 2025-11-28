【松屋】特製オイスターソースを使った「新焼き牛めし」新発売/2018年復刻メニュー総選挙「1位」の商品がベース

松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」は、12月2日(火)午前10時から「新焼き牛めし」を全国で発売する(一部店舗を除く)。並盛の価格は税込690円。

牛肉に特製オイスターソースダレを絡め、半熟玉子などをトッピングした商品。2018年の復刻メニュー総選挙で第1位に選ばれた「元祖旨辛焼き牛めし」を、新しい味わいにしたという。新商品の販売に伴い、「元祖旨辛焼き牛めし」は販売終了となる。

◆「新焼き牛めし」

鉄板で焼き上げた牛肉に、松屋特製オイスターソースダレをたっぷりと絡め、半熟玉子と青ネギをトッピングしたもの。特製オイスターソースダレは、甘味･コク･うま味を感じられるという。好みのタイミングで半熟玉子を崩せば、まろやかさが加わるとしている。

店内飲食と持ち帰りに対応(持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要)。株主優待券も利用できる。販売価格はいずれも税込で表記。

【販売価格】

新焼き牛めし 並盛: 690円

小盛: 660円

大盛: 910円

【販売開始日】2025年12月2日(火)午前10時

【販売店舗】一部店舗を除く全国の「松屋」

※松屋専門店のみでの販売となる

