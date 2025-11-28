体調不良により休養している男女ロックユニットGLIM SPANKYの松尾レミ（33）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。12月2日スタートのツアーからライブ復帰することを報告した。

同ユニットの公式サイトでは「10月中旬より咳喘息のため療養しておりました松尾レミに関しまして、おかげさまで順調に回復しております。つきましては『All the Greatest Buddies Tour 2025−2026』は12月2日（火）下北沢シャングリラ公演より予定通り開催いたします」と報告。

「松尾に対し温かいお言葉やご支援を賜り誠にありがとうございます。10月から11月にかけ残念ながら出演を辞退させていただきました各イベントの主催者の皆様、関係各所の皆様、ご共演の皆様、そしてライブを楽しみにされていたお客様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしました事を重ねて深くお詫び申し上げます」と感謝と謝罪の言葉を記した。

松尾も自身のXで「しっかり療養させていただき、病状も回復したのでツアーから復帰します」と報告し、「暖かなメッセージをくださったみなさん、本当にありがとうございます」と感謝。「キャンセルしてしまったライブはまだ悔しく申し訳ない気持ちですが、これから音楽でお返しできるよう精一杯やります。どうぞ宜しくお願いします！」と意気込みをつづった。

松尾は10月中旬より療養しており、公式サイトでは「持病の咳喘息の治療に時間を要しており、専門の医療機関により療養の継続が必要と診断されました」と説明していた。