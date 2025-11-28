MISAMO、日本AL『PLAY』詳細発表！多彩な世界観のコンセプトフォト＆豪華トラックリスト公開

TWICEの日本人メンバー、ミナ、サナ、モモで結成されたユニットMISAMOが、前作から約1年3か月ぶりにリリースする新アルバムの詳細が発表された。

【写真】えっ…履いてる？サナの超ミニ短パン姿

MISAMOは2026年2月4日、日本1stフルアルバム『PLAY』をリリースする。所属事務所JYPエンターテインメントは11月27日、TWICEの日本公式SNSを通じてトラックリストとコンセプトフォトを公開し、期待を高めた。

詳細発表に合わせて公開された特設サイトは、「演劇、舞台」をコンセプトに制作されており、キャストのコメントや、トレーラーを手掛けた監督、ジャケットデザイナーのコメントなども掲載されており、トップクリエイターが感じたMISAMOの魅力が語られている。

（画像＝JYPエンターテインメント）

（画像＝JYPエンターテインメント）

公開されたコンセプトフォトでは、ミナ、サナ、モモが強さと柔らかさを兼ね備えたカリスマ性を放ち、視線を奪った。華やかなスタイリングでエレガントなオーラをまとい、シックで力強い眼差しとともにフォトジェニックな魅力を披露した。

（画像＝JYPエンターテインメント）

トラックリストによると、新アルバムにはタイトル曲『Confetti』をはじめ、『Hmm』『Not a Goodbye』『Deep Eden』『Red Diamond』『Catch My Eye』のほか、モモのソロ曲『Kitty』、サナのソロ曲『Ma Cherry』、ミナのソロ曲『Turning Tables』を収録。さらに、2ndミニアルバムのタイトル曲『Identity』やデビュー曲『Do not touch』、『Message』まで、全12曲が収められている。3人それぞれの音楽的カラーが反映されたソロ曲がアルバムの多彩さを引き立て、ドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」で披露された『Catch My Eye』『Red Diamond』が収録される点にもファンから喜びの声が上がっている。

（画像＝JYPエンターテインメント）

MISAMOの1stフルアルバム『PLAY』は、2023年7月にリリースされたデビューアルバム『Masterpiece』、2024年11月の2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』に続く3部作の最後を飾る作品だ。 前作では、クラシックで洗練された世界観を見せたMISAMOが今作でどんな新たな魅力を届けるのか注目が集まっている。

MISAMOは、TWICEの日本人メンバーであるミナ、サナ、モモで構成されたグループ初のユニットで、2023年7月に日本1stミニアルバム『Masterpiece』で正式デビューした。これまでオリコン、Billboard JAPAN、タワーレコードなど日本の主要チャートを席巻し、2024年に開催したドームツアーでは全6公演で計25万人を動員し、圧倒的な人気を証明した。

なお、MISAMOの日本1stフルアルバム『PLAY』は、来年2月4日にリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）