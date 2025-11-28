Minimal♡冬限定アップルパイが富ヶ谷本店に登場

Minimal（ミニマル）富ヶ谷本店では、冬の定番スイーツ「チョコレートアップルパイ」を2025年12月1日～2026年3月31日まで期間限定で販売♡毎朝焼き上げるサクサクのパイ生地と、ゴロゴロのりんご、濃厚チョコレートの香りが冬ならではの贅沢な味わい。チョコレートソースやアイスとの組み合わせで、温度差も楽しめる至福の一皿です♪

旬のりんごとカカオの絶妙ハーモニー

香ばしく焼き上げたパイ生地の中には、長野県産シナノレッドと紅玉を季節に応じて使用したゴロゴロりんごのソテーとアーモンドクリーム♡

そこにナッツのようなコクのあるガーナ産カカオ豆を使用したチョコレートが絡み、甘酸っぱいりんごと深みのあるチョコレートが互いを引き立てます。

1皿で冬の味覚とチョコレートの芳醇な香りを楽しめる贅沢なスイーツです。

東京ばな奈新作♡キャラメルチーズケーキが12月3日登場

ひんやり＆あつあつの温度差も楽しめる

焼きたての温かいアップルパイの上に、濃厚なチョコレートアイスをトッピング♡パイの熱で溶け出すアイスとともに味わうことで、口の中に「ひんやり＆あつあつ」のコントラストが広がります。

さらに別添えのチョコレートソース「FRUITY」をかければ、カカオ本来の果実味が華やかに香り、最後の一口まで驚きと発見のある至福の体験が楽しめます。

Minimal冬限定アップルパイを富ヶ谷で♡

Minimal（ミニマル）の「チョコレートアップルパイ」は、サクサクのパイ生地、旬の長野県産りんご、濃厚チョコレートアイスと特製チョコレートソースが織りなす、冬限定の贅沢スイーツ♡

2025年12月1日～2026年3月31日まで富ヶ谷本店にて販売。1日15食限定でテイクアウトも可能です。寒い季節にぴったりの、あったかスイーツをぜひ味わってください♪