佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。



「紅葉情報」

いち早く紅葉が始まった福岡県糸島市の雷山千如寺では、すでに落葉しています。太宰府市の竈門（かまど）神社や添田町の英彦山（ひこさん）神宮、佐賀県武雄市の御船山（みふねやま）楽園では今が見頃です。今週末が紅葉を楽しめる最後のチャンスというところも多いと思いますが、28日も紅葉狩り日和になりそうです。



「天気の予想」

天気は回復に向かいます。朝は雲が多いところもだんだんとれてきて、午後はすっきりと晴れるでしょう。風も次第に弱まっていきそうです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は27日より大幅に低いでしょう。福岡市は14℃、北九州市は12℃など、13℃前後のところが多い予想です。この時期らしい寒さになりますが、ひなたでは日差しのぬくもりが感じられそうです。



「なのか間予報」

今週末はよく晴れて、お出かけ日和でしょう。ただ気温の変化に注意が必要です。土曜日の朝は各地で冷え込み、最低気温は福岡市で6℃の予想です。内陸の地域では2℃程度で身に染みる寒さでしょう。一方、日曜日の日中は気温が上がります。福岡市の最高気温は22℃と、季節が逆戻りしたような暖かさになるでしょう。