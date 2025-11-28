文部科学省が「グローバル人材」の育成を掲げる昨今、我が子に早期から英語教育を受けさせたいと願う親は増え続けています。2023年に実施された「子どもの習い事と英語学習に関する調査（ゲシピ株式会社）」によると、親が「子どもの頃に習っておけばよかった」と思う習い事の第1位は「英語・英会話」。自身の後悔から、子どもには苦労させたくないと願う親心は切実です。

我が子には英語教育を

都内在住、31歳のモモさん（仮名）は中小企業に勤務しています。年収は550万円。一つ年上の夫は中堅企業勤務で年収600万円。世帯年収は1,150万円です。都内で子育てをするには決して「超富裕層」ではありませんが、平均的な家庭よりは余裕があるという自負がありました。

「いまの会社に大きな不満があるわけではありません。でも、転職サイトの歓迎条件に『ある程度の語学力』とあるところも多く、もし私に英語力があれば、もっと条件のいい企業に転職できたかもしれない……。そう思うことがあります」

自身のキャリアに対するコンプレックス。それが、息子への教育熱に火をつけました。夫婦で話し合い、長男の幼稚園選びでは思い切ってインターナショナルスクールを選択します。授業料は年間約200万円。自治体の助成制度などを活用すれば、共働きの家計ならなんとかなる金額です。「このまま小学校もインターに通わせるために、幼稚園から英語に耳を慣らしておかなくちゃ」そんな親心でスタートした、モモさん一家のインター生活。

しかし、その見通しは入園最初のイベントであっけなく打ち砕かれます。

遠足の案内

最初の遠足の案内が届きました。そこには、普通の幼稚園とは少し違う記載がありました。

『お菓子を持参する場合は、クラス全員に行き渡る量を持ってきてください』

「えっ、全員分って……」

モモさんは驚愕しました。日本の幼稚園なら「おやつは300円まで」といったルールが一般的です。しかし、ここはインター。シェアするのが文化だといわれればそれまでですが、アレルギーへの配慮や個包装の手間、毎回20人分（少人数制なので学年全員分）を用意する金銭的・精神的負担は小さくありません。

「でも、ここで変なものを持たせて『これだから庶民は』なんて思われたくない」

モモさんの胸に、つまらない見栄が頭をもたげました。モモさんは仕事帰りに高級スーパーに立ち寄り、個包装されたクッキーやチョコレートを20個分、予算は3,000円ほどで購入。「これなら見劣りしないはず」そう、遠足のリュックに詰め込みました。

ママ友ランチ会で知った、残酷すぎる「答え合わせ」

話題は、先日の遠足のことになりました。

「先生がシェアしてくれた写真、みんな楽しそうでしたね」「そうそう、お菓子交換の時間も盛り上がったみたいで」

一人のママがタブレットを取り出し、スクール専用の共有アルバムを開きました。

「ほら、この写真。みんなすごくいい笑顔」

画面を覗き込んだモモさんは、次の瞬間、息を呑みました。そこには、無邪気にお菓子を頬張る子どもたちの姿が写っていましたが、その手にあるもの、そしてレジャーシートに広げられたパッケージが、明らかに「異質」だったのです。

ある子が手に持っているのはマカロン。箱のロゴは「ピエール・エルメ・パリ」。別の子が掲げているのは、「千疋屋」のフルーツマドレーヌ。さらにモモさんを戦慄させたのは、写真の端に写り込んでいた光景でした。先生たちの周りに、桐箱に入った高級焼き菓子や、リボンのかかったデパートの紙袋がいくつも置かれていたのです。

（えっ……先生たちの分まで用意するのが常識だったの……？）

もちろん、そんなルールはどこにも書いてありません。しかし、写真の中の“暗黙の了解”は雄弁でした。たかが幼児の遠足のおやつに、数万円クラスの品物が飛び交っているのです。

自分の「頑張って高級スーパー」という感覚が、このコミュニティでは「底辺」ですらないかもしれない。その事実に、モモさんは顔から火が出るような恥ずかしさを覚えました。

そのとき、モモさんは悟りました。インターナショナルスクールに通わせるということは、単に「高い授業料を払う」だけではないのだと。「小学校もインターへ」などという淡い夢は、この瞬間、脆くも崩れ去ったのです。

「隠れ教育費」の重圧

その日以来、モモさんの目には、いままでみえていなかった「出費」が次々飛び込んでくるようになりました。ホテルでのバースデーパーティー、プレゼントの相場の違い、夏休みになればハワイやスイスのサマースクール……。

「うちは、共働きでカツカツのなか、なんとか学費を捻出して通わせているけれど……周りは『学費なんて誤差』というレベルの富裕層ばかりなんだ」

夫と家計簿を見直しました。いまの生活でも、貯蓄はできています。しかし、もしこのままインターの小学校に進学させたら、学費はさらに上がり、年間250万〜300万円。それに加えて、あのお付き合いの費用やサマースクール代がかかってきます。

「無理だね」夫が静かにつぶやきました。「学費だけなら払えるかもしれない。でも、この環境で息子に惨めな思いをさせずに付き合っていくのは、僕らの年収じゃ限界がある」

「英語」を諦めないための、現実的な戦略転換

「インターは幼稚園まで」そう割り切った夫婦は、小学校以降の教育プランを根本から練り直すことにしました。

目標は「将来、息子が留学したいといったときに、笑顔で送り出せる資金を作ること」。そのためには、小学校からは公立に通い、浮いた学費を確実に貯蓄に回す必要があります。

現在、息子さんは年長クラス。相変わらず周りの持ち物は華やかですが、モモさんはもう動じません。「うちはうち。メリハリをつけて、将来のために備える」と腹を括ったからです。

高級マカロンは買えないけれど、その分のお金は、将来息子が広い世界へ飛び立つための「翼」になります。

「あの遠足での衝撃は、いい薬になりました。あそこで張り合って無理をしていたら、きっと家計が破綻していたと思います」

教育費は「点」ではなく「線」で

早期英語教育への熱が高まるなか、少し無理をしてでもインターナショナルスクールを選ぼうとする家庭は少なくありません。しかし、今回のモモさん夫婦の事例が示すように、そこには学費だけでなく、富裕層のコミュニティに合わせるための交際費やイベント費といった「みえない出費」が重くのしかかります。

「学費はギリギリ払えても、その生活レベルには付き合えない」と気づいたとき、どう動くか。モモさん夫婦のように、「インターは幼稚園まで」と割り切り、小学校からは公立へ切り替えて浮いた資金を貯蓄に回すという選択は、経済的に合理的な判断でしょう。

目先のブランドや周囲との付き合いという「見栄」を捨て、将来の選択肢という「実」を取る。長期的な視点で資金配分をコントロールすることこそが、親が子どもにしてあげられる、最も確実な教育投資といえるでしょう。