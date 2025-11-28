¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼2Ãå¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¤ÏAJCÇÕ¤Ø¡¡½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡¡¸½ºß3ÀïÏ¢Â³½Å¾Þ2Ãå¡¡
¡¡9·î21Æü¤ÎÁ°Áö¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤Ç2Ãå¤Î¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡Ê²´6¡áµÜÅÄ¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¡Ê1·î25Æü¡¢Ãæ»³¼Ç2200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£28Æü¡¢¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤Ï2ºÐ²¼¤ÎÈ¾Ëå¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¾¡¤Ã¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÏÂ³¤¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¤ÏÁ°Áö¸å¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÅ·±É¤ÇÄ´À°Ãæ¡£¥¨¥×¥½¥à¥«¥Ã¥×¡¢¼·Í¼¾Þ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸½ºß3ÀïÏ¢Â³¤Ç½Å¾Þ2Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±½éÀï¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£