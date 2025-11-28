文芸や旅、食などのテーマを捉えたエッセーで知られ、テレビでも活躍した作家の嵐山光三郎（あらしやま・こうざぶろう、本名・祐乗坊英昭＝ゆうじょうぼう・ひであき）さんが１４日、肺炎で死去した。

８３歳だった。告別式は近親者で済ませた。

１９６５年に平凡社に入社。雑誌「太陽」の編集に１６年携わり、編集長も務めた。その後独立し、遊び心のある軽妙な文体のエッセーから小説まで幅広く執筆。「笑っていいとも！増刊号」などテレビやＣＭにも出演し、お茶の間に親しまれた。

８８年、「素人庖丁（ほうちょう）記」で講談社エッセイ賞を受賞した。文学者に対する鋭い洞察でも知られ、９７年には、夏目漱石や森鴎外ら文士３７人の食への好みを通し、それぞれの文学の本質に迫った「文人悪食」を出版。２００６年には、様々なタイプの弟子たちを束ね、句論を確立しようとした人間味のある新たな松尾芭蕉像を打ち出した「悪党芭蕉」で泉鏡花文学賞を受け、同作は翌年、読売文学賞にも輝いた。

旅や温泉を愛し、１年の半分以上は国内外の各地を訪ねた。「『不良中年』は楽しい」「追悼の達人」「文人暴食」「文人悪妻」「漂流怪人・きだみのる」など多くの著書を発表した。