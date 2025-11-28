高校３年で作家デビューを果たした綿矢りささん（４１）。

その希有（けう）なキャリアを最大限に生かして、憧れていた早稲田大学への進学を目指そうと決める。（読売中高生新聞編集室 前田啓介）

文芸賞は「課外活動」の成果として…

「村上春樹さんがすごい好きで『ノルウェイの森』をよく読んでいたから、小説に出てくる大学のモデルになった早稲田大学に憧れてました。作家には早稲田大学出身の人が多いんですよね。だから『作家を目指す人が行く大学』っていう勝手なイメージもありました。入試について調べると、教育学部には学業成績に加えて、さまざまな課外活動の成果を評価する自己推薦入試があることがわかり、『これや！！』と思いましたね。私はデビュー作で文芸賞を受賞して、単行本の出版も決まっていたので、それを課外活動の成果にできると考えたのです。

教育学部の国語国文学科を目指すことに決めて、準備を進めました。試験は面接と小論文だったのですが、小論文対策には苦労しました。学術的な文章を読み、要点をまとめて論を展開するのは、自由に書ける小説よりも難しかったです。入試までの２か月間、他の大学も含めて小論文の過去問に取り組んで、なんとか合格することができました」

晴れて早稲田大学に入学し、一人暮らしも始めたが……。

「京都から東京に出てきて、一人暮らしを始めました。『ノルウェイの森』に登場する学生寮の横の道を歩いて大学に通ってました。高校生の時にすでに作家としてデビューしていたので、大学では結構、遠巻きに見られることが多かった気がします。

小説を書く仕事が忙しいのに、塾講師のバイトもしてました。小学生も高学年になると、勉強する内容が難しいので、低学年を教えてましたね。毎日、明け方になると寝て、暗くなってから起きるみたいな生活を続けていたから、睡眠サイクルは完全に狂ってました。不健康な生活をしてたなと思います。自炊（じすい）も全然せず、外食ばかりだったので、栄養状態も悪くて、爪（つめ）とかガタガタになってました（笑）」

身の回りは大騒ぎに、でも

大学２年生のときに「蹴りたい背中」で芥川（あくたがわ）賞を受賞。一躍時の人となった。

「大学２年生の１月、２０歳になる直前に『蹴りたい背中』で芥川賞を受賞しました。選考会当日は、気持ちが高ぶると見苦しいから、どんな結果でも平常心でいたい、と思ってました。でも、実際に受賞の連絡を受けると、そういうわけにもいかず……。本当に驚きましたね。

いろんなところから取材を受け、身の回りは大騒ぎになりました。でも、親しくなっていた大学の友人たちは、芥川賞を取ったからといって態度を変えるようなことも、冷やかすこともなかったです。みんな大人でしたよね。

芥川賞を受賞するまでは、一応、就職活動はしようかなと考えてました。あまり具体的ではなかったけど、教育学部だったんで、教職免許は取っておこうかなとか。でも、ほとんど授業を受けられていなかったから、全然無理だったんですけどね（笑）。結局、就職活動はしませんでした。『インストール』、『蹴りたい背中』に続く３作目も出版してもらえそうだったので、それを書くことにしたんです」

今の綿矢さんにとって、中高生時代とはどんなものなのだろうか。

「中高生時代のことは、忘れてる部分がすごく多くて、今では自分じゃない別人みたいに感じる時もあります。それでも、やっぱり当時を思い出すと、元気は出ますね。今、目先のこと、近くの過去のことばかり考えると、３０歳の時よりも衰（おとろ）えてると感じることの方が多くて。だけど、中高生時代のことを考えると、なんかあの頃からこんな年齢まで、ずっと一人の人間としてつながってるんだな、生きてきてよかったなって思える。だから、時には振り返るのもいいなって考えてます」