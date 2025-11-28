ピエール・エルメ・パリのクリスマス♡深海テーマの限定ケーキが美しすぎる

ホテルニューオータニ（東京）の「ピエール・エルメ・パリ」に、2025年のクリスマスを彩る限定コレクション『NOËL 2025《ABYSSES》』が登場。テーマは“アビス（深海）”。未知なる世界をスイーツで表現した独創的なラインナップは、今年だけの特別な体験を届けてくれます。ホテル限定ケーキから、ギフトに最適なマカロンやシュトレンまで、多彩なアイテムが勢ぞろい。見た目も味わいも心ときめくホリデーシーズンのスイーツたちに出会えます♡

深海をイメージした独創的なクリスマスケーキ

今年のコレクションの目玉は、ホテルニューオータニ限定の『ビュッシュ ヴェヌス』（7,884円／9cm×17cm×高さ8cm）。

カリンシロップをたっぷり含ませたビスキュイに、リンゴとカリンのコンポート、ローズ香るマスカルポーネクリームが重なり、優雅で繊細な味わいに仕上がっています。

チョコレート好きにおすすめなのが『オルフェオ クール メレ』（5,400円／直径12cm×高さ4cm）。

チョコレートビスキュイのふんわり食感をベースに、ヘーゼルナッツプラリネクリームのとろける甘さ、ビターチョコレートガナッシュのすべらかなコクが重なり、力強さと甘美さを併せ持つ贅沢な一品です。

一度は味わいたいプチサイズ＆華やかギフト

「いろいろな味を少しずつ楽しみたい」という方にぴったりなのが、食べきりサイズの3種のプチビュッシュ（各1,350円）。

『ビュッシュ キャレ ブラン』は、クランベリーコンポートとメープル香るマスカルポーネを合わせた、雪のように白い一品。

『ビュッシュ イスパハン』はローズとライチ、フランボワーズが重なるブランドを象徴する華やかな味わい。

『ビュッシュ モガドール』はパッションフルーツとミルクチョコ、香ばしいパイナップルのコンビネーションが魅力です。

ギフトには、クリスマス限定マカロンが充実。

『マカロン 3個詰合わせ レザドラーブル』（2,160円）や『マカロン8個詰合わせ シニャチュール ノエル』（4,320円）、華やかな24個セット『シリーヌ』（14,148円）など見映えも抜群。

さらに、伝統的な『シュトレン』（3,996円）や飾りたくなる可愛さの『ブール ド ノエル』（2,268円）、芳醇な『パン デピス ショコラ ノワール エ ミエル』（2,997円）など、ホリデーを楽しむラインナップが揃います。

心を満たす特別なクリスマススイーツを♡

深海をテーマにした幻想的な世界観と、ピエール・エルメ・パリならではの繊細な味わいが融合した『NOËL 2025《ABYSSES》』。

ホテルニューオータニ（東京）だけで手に入るケーキや、贈る相手を選ばない華やかなギフトは、この季節の特別感を一層高めてくれます♪

自分へのご褒美にも、大切な人とのクリスマスにも、美しく心躍るスイーツをぜひ選んでみてください。