究極のAでもCでものカタチ。

デカいデータを運ぶならSSDが正解。これは間違いなく事実なのですが、ちょっとした文書・画像データの受け渡しならそこまで高速である必要はなく、USBメモリって意外と活躍の場が残っていたりします。SSDより安価だしね。

そんなUSBメモリの「現代的な進化」と言いますか、ある意味進化の到達点みたいなヤツがこれ。

ロジテック 挿しっぱなしOK USBメモリ 128GB 2,950円 Amazonで見る PR PR

ロジテックのUSBメモリ。128GBと結構な容量ありつつ、セールで2,950円。いい感じのコスパ。

こんな見た目でUSB-CとUSB-A両対応。どうやって？

どこが進化ポイントなのか？というと端子です。

これ、一見するとUSB-CのUSBメモリですけど、実はUSB-Aにも両対応したUSBメモリ。カンの良いみなさまはお気づきかもしれませんが、このUSBメモリ…

持ち手だと思っていた部分、それUSB-Aです。

そう、もはやボディとかスライド機構とかは「いらないモノでしょう？」とすべて削ぎ落とされた結果、端子しか残すことを許されなかったバケモンです。

USB-C、USB-A両対応のおかげでスマホーPC間のデータ移動もお手軽になりますし、このサイズなら財布やガジェットポーチにもコロっと転がしておけるので、いつでも取り出せますよね。うん、用途を考えるとたしかに効率的。

と、見た目バケモンで、生み出した人は罪深いとは思うのですが、実際、実用度ってかなり高いと思うんです。

僕なんて、なんだか「こいつを救ってあげなきゃ…！」みたいな感覚を覚えちゃって、思わず1つポチっちゃったよ。

さぁ僕のポーチにお入り、今日からここがおまえの家だ。

