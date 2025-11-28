「実家が一番コスパが良い」31歳男性、年収550万円、貯金30万円。自立を想像すると“頭が痛くなる”ワケ
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、山口県下関市在住・31歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：山口県下関市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：母400万円、自分550万円
実家の間取り：3LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：15万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：20万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「35歳までには」と、プランを話してくれました。
「また自分が長男で親が母親一人なので、心配なのと面倒をみないといけないと思ったため。また会社までも近くて引っ越した方が色々と不便になると感じるため」とも話してくれました。
お金に関する悩みでは「現状実家にそれほどお金を入れていないので特に気にならないが、実家を出た後の今まで負担していないものが一気に来ると考えると頭が痛い」と、心境を正直に話してくれました。
合理的な選択としての実家暮らしにも、長く続けるほど抜け出しにくくなる側面があるのかもしれません。コスパの良さと将来への不安、その両方を抱えながら日々を過ごしているようでした。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
「実家が一番コスパが良い」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「とくに実家を出る理由もないし、実家が一番コスパが良い」と告白。
「出た時のことを想像すると頭が痛くなる」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「今後実家を出た時のことを考えると、今何もしなくても全てやってもらえているので、出た時のことを想像すると頭が痛くなる。また親一人のため、親の相手をしなくてはいけないのでたまに大変と感じる。それと家に友人等を呼ぶことができない」とのこと。
