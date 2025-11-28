¡Ö¤³¡¼¤æ¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤è¡ª¡×¤Ê¤´¤ß¡¢¥é¥ª¥¹¤Ç¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËåºÎï¤¹¤®¤ë¡×
¥«¥Ã¥×¥ëYouTuber¡¦¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤Ï11·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤´¤ß¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë°ú¤Î©¤Ä¿åÃå»Ñ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËåºÎï¤¹¤®¤ë¤ë¤ë¡×¡Ö¤³¡¼¤æ¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤è¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤Ï7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¥Ó¥¥ËÃåÍÑ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¥Ó¡¼¥Á¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¡¢Ã«´Ö¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¹ø¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤â¡£°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î¤Ë¤â¿åÃå¤Ç9·î¤Ë¤â¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¿åÃå¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÃ«´Ö¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãKAWAII¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)