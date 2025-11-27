2025年11月、レザークラフトをする様子を投稿しているMaju T worksが自身のYouTubeチャンネルを更新。革でお菓子箱を作る様子を投稿した。

参考：【写真】「心くすぐられる！」Maju T worksが作ったサクマドロップスが入る秘宝箱

Maju T worksはレザークラフト作品を制作する過程を動画で投稿しており、コインケースやスマホケースなど実用的なものから、お菓子箱など独自のデザインで作り上げた作品も披露している。

チャンネルでもっとも再生された動画は、2025年5月に投稿したチョコボールの本革ケースを作る動画だ。まずはチョコボールの型を作り、水で濡らして柔らかくした革を型に当てて伸ばしていく。乾いたらカットして、ボタンを留められるように細工をしていく。両サイドを糸で縫って閉じ、キョロちゃんのマークを入れたら完成だ。

ほかにも、サクマドロップスが入る秘宝箱を作る様子も投稿。宝石を模した型を作り、凹凸の部分を着色していく。チョコボール同様、お菓子に合わせて作った型に宝石を縫い付け、蓋と本体のケースを組み合わせたら完成だ。

革を使った作品でありながらデザインの幅広さを見せるMaju T worksの動画に、視聴者からは「心くすぐられる！」「世界観いいなぁ」「神作品」「素敵！！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）